Как компания вышла на международные рынки
Совладельцем и CEO ресторана стал Бретт Ларраби, который имеет 37 лет опыта в ресторанном франчайзинге.
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Ларраби достаточно долго работает в сфере ресторанного франчайзинга, в частности развивал американские бренды Five Guys, Famous Daves BBQ, Little Caesars, Subway и Pancheros.
Сеть Lviv Croissants уже имеет 170 заведений в Украине, 11 в Польше и один в Словакии. Осенью 2022 года компания вышла на европейский рынок, начав с Польши.