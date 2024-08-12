Вырастет ли минимальная зарплата снова

С 1 января 2024 года минимальная зарплата выросла до 7 100 гривен. А вот уже с 1 апреля она увеличилась до 8 тысяч гривен.

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До конца года новых повышений не планируется. В следующем году увеличения также не будет. Об этом свидетельствует информация в Бюджетной декларации на 2025 – 2027 год.

Напомним! Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год правительство одобрило 28 июня этого года.

Как решение правительства повлияет на украинцев

Экономист Олег Пендзин считает такое решение является проблемой для украинцев. Особенно для тех, кто живет на социальные выплаты.

Олег Пендзин Эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Там не будет индексироваться ни прожиточный минимум, ни минимальная зарплата. То есть, в связи с отсутствием средств, 3 тысячи на прожиточный минимум и 8 тысяч на минималку на ближайшие три года "замораживаются". В то же время только в 2025 году, согласно макроэкономическому прогнозу, который заложен в бюджетной декларации, ожидается инфляция на уровне 10%.

Пендзин уточняет, что нынешний уровень прожиточного минимума не соответствует действительности. Экономист отмечает потребность повысить этого значения.