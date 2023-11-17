Обшуки у офісі "Балтики": що трапилось із Carlsberg Group в Росії

У приміщенні офісу пивоварної компанії "Балтика" відбулися обшуки в Росії. Два вищих керівника компанії підозрюються у захисті інтересів власника Carlsberg Group та можливій спробі передачі йому прав на бренди російської компанії.

Арешт топменеджерів

Зазначається, що затримали експрезидента компанії Дениса Шерстеннікова та віцепрезидента Антона Рогачевського. Для слідства виявилася недоступною Олена Кузьміна – юрист компанії. Вона на момент ймовірного затримання вона вже була в Європі. Про арешт стало відомо із російських ЗМІ.

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Приводом для обшуків стала кримінальна справа, спочатку порушена за статтею 165 КК РФ ("заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою"), але потім слідство побачило ознаки шахрайства в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ). За підсумком затримано двох топменеджерів "Балтики",

– повідомило видання.

Що трапилось із Carlsberg Group в Росії

Пивоварна компанія Carlsberg припинила співпрацю зі своїм російським бізнесом і відмовляється укладати будь-які угоди з урядом Росії, що могли б легалізувати захоплення їхніх активів у Москві. Нагадаємо, що:

У червні 2023 року, компанія оголосила, що хоче вийти з ринку Росії знайшла покупця і підписала угоду про продаж російського бізнесу. Однак ця угода не була реалізована.

16 липня президент Росії підписав указ щодо передачі часток у компанії "Балтика" під тимчасове управління Росмайна. Після цього засновник компанії Таймураз Боллоєв став її керівником, а Carlsberg Group фактично втратила контроль над своїм активом.

Відповідно до цього, в початку жовтня Carlsberg припинила ліцензійні угоди з "Балтикою", позбавивши її прав на іноземні бренди. Також було повідомлено, що материнська компанія забрала власність "Балтики" на території Данії.

Боротьба за бренди

Російська компанія вирішила боротися за бренди в суді. Так, 19 жовтня арбітраж як забезпечувальний захід заборонив Роспатенту припиняти права пивоварної компанії "Балтика" на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg і Tuborg.

Указ Путіна вийшов 16 липня, тобто в неділю. І нібито зацікавлені люди нібито після цього заднім числом оформили оренду останньої марки - Žatecký Gus, мовляв, встигли ще до вихідних. Збитки, завдані компанії, наразі оцінюють у 100 млн рублів,

– стверджує видання.

Ймовірно, що кримінальна справа є частиною підготовки перед затяжним і, очевидно, міжнародним з'ясуванням стосунків із Carlsberg з приводу брендів "Балтики" – як рідних, так і ліцензійних.