Хто насправді фінансує Усика: ДТЕК, АТБ та інші великі гравці

Олександр Усик – не лише абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, а й впливовий медійний образ. Його партнерства охоплюють енергетику, IT, моду, спорт, благодійність і відповідальні технології.

Хто спонсори Усика?

Хто саме стоїть у його спонсорському тилу? З якими брендами працює Усик, які компанії підтримують його на рингу та за його межами, і як спорт перетинається з великим бізнесом, розповідає 24 Канал.

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DTEK – енергія на перемогу

Після повномасштабного вторгнення Росії, Усик долучився до соціальної кампанії "Fight for Light", ініційованої компанією DTEK. Йдеться не про класичне рекламне партнерство, а про підтримку працівників енергетичного фронту. Усик брав участь у зустрічах з енергетиками, відвідував пошкоджені об'єкти, демонструючи солідарність із тими, хто щодня відновлює світло в українських домівках.

Усик приїхав на бій з Дюбуа в костюмі з лого ДТЕК / Фото ДТЕК

GR8 Tech та Ready to Fight

Усик є співзасновником платформи Ready to Fight, що об'єднує спортсменів і фанатів на базі блокчейну. У 2024 році стартап об'єднав зусилля з IT-компанією GR8 Tech – глобальним гравцем на ринку iGaming. Це партнерство стало кроком для розвитку екосистеми спорту, де цифрові інструменти допомагають атлетам розвивати кар'єру, а вболівальникам – бути частиною процесу.

Rival, Venum та Tismo

Усик ретельно підходить до екіпіровки. Він є обличчям Rival Boxing Gear – бренду, що виготовляє високоякісне спорядження для професійних боксерів. Крім того, на його шортах часто помітно логотипи Venum – ще одного лідера у світі бойового одягу. А годинниковий бренд Tismo Genève навіть створив лімітовану серію годинників "Crown of 22" на честь чемпіона.

Parimatch Tech

У 2023 році Усик став амбасадором проєкту Responsible Gambling від Parimatch Tech. Йдеться не про просування ставок, а про популяризацію відповідального геймінгу. Усик закликає ставитися до азарту обережно та свідомо, підкреслюючи, що контроль – це теж сила.

Чи є спонсором Усика співзасновник АТБ Буткевич?

Олександр Усик має кількох відомих спонсорів та партнерів, і один із них – В'ячеслав Буткевич, український бізнесмен, який є співвласником мережі супермаркетів "АТБ".

Олександр Усик вийшов на бій з Чаззом Візерспуном у формі АТБ / Фото К2 promotions

Зауважте. За даними низки ЗМІ, зокрема з інтерв'ю самого Усика, Вячеслав Буткевич підтримує боксера ще з ранніх етапів його професійної кар'єри. Йдеться не лише про спонсорство окремих боїв, а й системну фінансову підтримку, як от тренувальні збори, логістичні витрати. Ба більше, Усик неодноразово згадував Буткевича як людину, яка допомогла йому повірити у себе і пройти важкі моменти становлення.

І хоч АТБ офіційно не особливо фігурує як титульний спонсор боїв Усика, зв'язок між бізнесом Буткевича та підтримкою Усика присутній. На деяких заходах, пов'язаних із Усиком, були помітні елементи бренду "АТБ".

Усик разом з Буткевичем / Фото ФК "Полісся"

Що відомо про благодійність і підтримку ЗСУ?

Разом із MEGOGO та Parimatch, фонд Усика Usyk Foundation зібрав понад 17 мільйонів гривень під час бою з Джошуа. Ці кошти пішли на автівки для ЗСУ. Усик неодноразово демонстрував, що його серце – з Україною, і він використовує кожну можливість, аби підтримати тих, хто бореться за незалежність.

ICLUB від TA Ventures

У 2025 році Усик долучився до клубу ICLUB, що належить до венчурного фонду TA Ventures. Серед напрямків його інвестицій – українські стартапи в галузі юридичних технологій, ментального здоров'я та штучного інтелекту. Таким чином боксер підтримує розвиток інноваційних рішень з українським корінням.