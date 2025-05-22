OnlyFans шукає нового власника: ймовірна угода на 8 мільярдів доларів

Онлайн-платформа OnlyFans, яка стала глобально відомою завдяки можливості публікувати платний контент для дорослих, може змінити власника. Компанія Fenix International, яка володіє сервісом, веде переговори про продаж інвестиційній групі на чолі з американською Forest Road Company

Що відомо про можливу угоду

Попередня оцінка угоди – близько 8 мільярдів доларів, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає 24 Канал. При цьому імена інших інвесторів поки не розголошуються.

Дивіться також Попри переслідування Дурова: Telegram закінчив рік із рекордним прибутком

Фінансові показники OnlyFans вражають: за рік, що завершився у листопаді 2023-го, компанія отримала 6,6 мільярди доларів доходу – у 2020 році ця сума становила лише 375 мільйонів доларів. Така стрімка динаміка зростання і привернула увагу потенційних покупців.

За словами співрозмовників, перемовини тривають щонайменше з березня, і угоду можуть укласти вже у найближчі тижні, хоча остаточного рішення ще не ухвалено. Серед альтернативних варіантів розглядається також вихід на IPO.

Що відомо про власників OnlyFans

Єдиним власником Fenix International є Леонід Радвінський – підприємець українського походження, який придбав OnlyFans у 2018 році. За останні 3 роки він отримав щонайменше 1 мільярд доларів дивідендів, згідно з даними з Великобританії.

Довідково. Очолювана Forest Road Company інвестує у медіа, цифрові активи та відновлювану енергетику. У портфелі компанії – участь у перегонах Formula E та придбання інвестбанку ACF.