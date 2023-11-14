Щоб створити монстра серед штучних інтелектів: OpenAI буде просити в Microsoft додаткові гроші

Компанія OpenAI не збирається зупинятися на досягненнях ChatGPT. Плани розробників штучного інтелекту куди грандіозніші.

Додаткові інвестиції у штучний інтелект

Компанія OpenAI, яка стала відомою завдяки розробці чат-бота ChatGPT, хоче звернутися до свого найбільшого інвестора – Microsoft. Мета – залучити додаткові кошти, щоб створити універсальний штучний інтелект.

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За словами керівника OpenAI Сема Альтмана, компанія хоче створити штучний інтелект, який матиме рівень людського. Він хоче розвивати найбільш складні моделі ШІ та вже веде перемовини про збільшення бюджетів як з Microsoft, так і з іншими інвесторами.

Microsoft цього року вже інвестував в OpenAI 10 мільярдів доларів, але Альтман хоче отримати ще. В нього є для цього непогані аргументи, адже його компанію вже оцінили у 29 мільярдів доларів.

Витрати на навчання штучного інтелекту дуже великі, і нам ще потрібно пройти з технологією довгий шлях,

– пояснив Альтман потребу у додаткових інвестиціях.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Він також додав, що 2023 рік був дуже успішним для його компанії, проте вдаватися у конкретні цифри не захотів. Альман також підкреслив, що попри шалені на перший погляд інвестиції OpenAI залишається збитковим через витрати на навчання штучного інтелекту.

Окрім того, розробники OpenAI працюють над автономними штучними інтелектами для бізнесу, які будуть здійснювати платежі, надсилати електронні листи тощо. Це дозволить компанії активніше співпрацювати з бізнесом та збільшувати свої заробітки.