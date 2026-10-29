Податок на посилки з-за кордону: як працюватиме реформа та коли запрацює 20% ПДВ

Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни щодо оподаткування міжнародних посилок для онлайн-замовлень. За даними Міністерства фінансів, запровадження 20% ПДВ на такі посилки відбудеться не раніше липня 2027 року.

Як стягуватимуть податок та хто за це заплатить

Адвокат, політичний стратег та член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT Юрій Ванетик розповів у коментарі 24 Каналу, що нові правила скасують попередню норму. Вона дозволяла завозити комерційні відправлення вартістю до 150 євро без сплати податку на додану вартість.

Міністерство фінансів уточнює, що ухвалені зміни закріплені в законопроєктах № 16051-1 щодо податку на додану вартість на дистанційні продажі та № 15460 щодо спрощення митних формальностей. Остаточний правовий текст і практичні механізми адміністрування матимуть вирішальне значення, адже говорити про подорожчання кожного закордонного замовлення прямо зараз не відповідає дійсності.

Юрій Ванетик Адвокат, політичний стратег та член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT Податок на додану вартість та мито є юридично й економічно різними зборами, тому скасування звільнення від ПДВ не означає автоматичного запровадження додаткових митних тарифів на кожну посилку. За новою моделлю податок стягуватиметься з комерційних покупок незначної вартості, імовірно, безпосередньо маркетплейсами під час фінального розрахунку на сайті. Некомерційні подарунки та інші специфічні випадки потребуватимуть окремого нормативного регулювання.

Фактичний тягар сплати розподілиться між споживачами, продавцями, торговими платформами та логістичними операторами. Якщо 20% ПДВ повністю закладуть у фінальну ціну, товар вартістю 100 євро здорожчає до 120 євро без урахування інших можливих зборів. Реальне зростання може бути меншим, якщо іноземні продавці візьмуть частину видатків на себе, або більшим у разі нарахування додаткових комісій за обробку. Найсильніше це відчують родини з низьким доходом, студенти та вимушені переселенці, для яких недорогий одяг, техніка та побутові речі є щоденною необхідністю, а не предметами розкоші.

Вплив на вітчизняний бізнес, ринок та ризики виникнення економічного термоса

Українські ритейлери, які вже сплачують ПДВ під час імпорту та реалізації товарів усередині країни, тривалий час вказували на нерівну конкуренцію з безподатковими прямими відправленнями з-за кордону. Зрівняння податкових умов здатне переспрямувати частину замовлень до внутрішніх торговців, особливо коли покупцям важливі швидка доставка, гарантійні зобов'язання та простий механізм повернення. Водночас захищеність на ринку автоматично не гарантує зростання ефективності локальних продавців, а подальший рух цін визначатиметься конкурентним середовищем.

Співзасновник групи NOVA Володимир Поперечнюк в інтерв'ю виданню NV від 16 жовтня звернув увагу на потенційні загрози:

Оподаткування посилок може створити своєрідний економічний термос, який обмежить доступ до глобальної торгівлі,

– Володимир Поперечнюк, співзасновник групи NOVA.

Він також додав, що логістичні компанії здатні збільшити доходи від послуг митного брокерства, тоді як їхні клієнти нестимуть додаткові витрати. Оскільки Україна не забезпечує себе повністю власною продукцією, дрібні підприємці щодня замовляють з-за кордону комплектуючі, інструменти, тестові зразки та деталі. Якщо на оформлення митних документів для компонента вартістю 15 євро витрачатимуться години, адміністративні видатки перевищать сам податок. Крім того, в умовах війни вимагають окремого підходу процедури та пільги для товарів оборонного й гуманітарного спрямування.

Фіскальні очікування та закордонна практика

Влада аргументує необхідність змін як вирівнюванням правил гри, так і пошуком коштів на оборону, забезпеченням базових державних послуг та виконанням умов співпраці з МВФ і ЄС у сфері електронної торгівлі. Під час голосування 15 жовтня озвучувалися прогнозні оцінки у 20–30 мільярдів гривень додаткових надходжень, однак фактичні збори залежатимуть від витрат на контроль, поведінки покупців та чинних винятків.

Показовим прикладом, за словами Юрія Ванетика, є Сполучені Штати, де норма de minimis роками звільняла від мита посилки вартістю до 800 доларів. Митно-прикордонна служба США (CBP) повідомила про призупинення цієї пільги для імпорту, що підпадає під регулювання з усіх країн з 29 серпня 2025 року. У червні 2026 року відомство оголосило про безстрокове призупинення дії норми для міжнародних поштових відправлень і запустило новий порядок спрощеного поштового оформлення з 24 липня 2026 року.

Своєю чергою Європейський Союз скасував поріг звільнення від ПДВ для замовлень до 22 євро ще у 2021 році, впровадивши систему Import One-Stop Shop (IOSS). Європейський досвід показав, що податок найефективніше нараховувати одразу в момент покупки, уникаючи затримок на кордоні та непередбачуваних платежів під час вручення посилки.

Поради покупцям та орієнтири для реформи

Американський юрист і політичний стратег Юрій Ванетик зазначає, що державі вкрай важливо опублікувати прості та зрозумілі правила, забезпечити розрахунок вартості до оплати, налагодити зрозумілу систему повернення товарів і зберегти винятки для гуманітарних вантажів і потреб оборони.

Споживачам під час планування замовлень варто розрізняти мито і ПДВ, перевіряти включення податку до фінального чека на маркетплейсі, зберігати інвойси й оцінювати повну суму покупки разом із доставкою. Бізнесу необхідно заздалегідь оцінити ланцюжки постачання та готовність іноземних партнерів нараховувати ПДВ. Головний виклик полягає в модернізації оподаткування без перетворення міжнародної торгівлі на бюрократичний бар'єр у воєнний період.

До речі, "Нова пошта" реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони та вже має збиті російські ударні безпілотники. Компанія також розвиває власні можливості для гасіння пожеж, які виникають на об'єктах унаслідок ворожих атак.