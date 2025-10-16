Український бізнес зберігає помірний оптимізм щодо майбутньої ділової активності, попри посилення інфляційних і курсових очікувань.

Нацбанк оцінив активність бізнесу в Україні

Про це свідчать результати опитування 669 керівників підприємств з 21 регіону України, проведеного Національним банком у III кварталі 2025 року, передає 24 Канал.

Згідно з даними, індекс ділових очікувань (ІДО) становив 102,5%, що лише трохи менше за показник другого кварталу (103,1%). Це свідчить про загальне збереження позитивних настроїв у бізнес-середовищі.

У яких сферах найбільше оптимістів?

Найвищі очікування щодо зростання ділової активності продемонстрували підприємства енерго- та водопостачання, великі компанії та експортери. Водночас представники будівництва, транспорту, зв’язку та торгівлі виявилися більш стриманими у прогнозах.

Попри це, більшість респондентів продовжують негативно оцінювати поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств, але водночас очікують покращення протягом наступних 12 місяців.

Бізнес не надто оптимістичний щодо кількості працівників. Лише підприємства агросектору прогнозують збільшення штату, тоді як будівельна галузь залишається найбільш песимістичною,

– зазначили в НБУ.

