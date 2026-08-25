"Оземпік" змінює бізнес: з полиць відомих мереж зникає одяг великих розмірів
Популярність препаратів для схуднення вже впливає не лише на фармацевтичний і харчовий ринки. У США зміни в попиті почали помічати й виробники одягу: великі розміри поступово скорочують у своїх асортиментах, хоча ще донедавна багато брендів, навпаки, розширювали розмірну сітку.
Як "Оземпік" уже змінює бізнес
Причиною називають стрімке поширення препаратів класу GLP-1, зокрема "Оземпіку". Про це пише Bloomberg.
За даними PwC, приблизно 21% домогосподарств у США мають щонайменше одну людину, яка використовує такі препарати. У Великій Британії показник становить близько 9% і, як очікується, надалі зростатиме.
Тому вплив препаратів для схуднення виходить далеко за межі одягу. Компанії у різних галузях уже змінюють свої бізнес-моделі через нову поведінку споживачів:
- супермаркети виділяють окремі проходи для товарів, орієнтованих на людей, які худнуть;
- ресторани пропонують менші порції;
- виробники харчових добавок створюють продукти для шкіри та волосся;
- з'являються товари, покликані компенсувати потенційні побічні ефекти препаратів.
Навіть авіакомпанії можуть відчути цей тренд. Аналітики Jefferies прогнозують, що у 2026 році скорочення середньої ваги пасажирів і багажу через популярність препаратів для схуднення може заощадити найбільшим авіакомпаніям США до 580 мільйонів доларів на паливі.
У H&M уже прибрали 3XL і 4XL
На ринку одягу зміни відбуваються обережніше. Бренди не поспішають прямо пов'язувати скорочення великих розмірів із популярністю GLP-1.
За останнє десятиліття багато мереж, навпаки, розширювали розмірну сітку. Тому відкрита відмова від великих розмірів може суперечити попередній політиці інклюзивності та навіть впливати на імідж бренду.
На початку 2023 року H&M оголосила про розширення жіночої розмірної сітки у США до 4XL в онлайн-магазині. Пізніше компанія відмовилася від цього рішення.
Ми вирішили прибрати розміри 3XL і 4XL, оскільки побачили, що попит на них був недостатньо високим. Однак ми не хочемо спекулювати щодо причин цього,
– заявив представник мережі.
Дані платформи роздрібної аналітики Edited також свідчать про скорочення кількості товарів великих розмірів у Aritzia, Mango та Zara.
Бізнес великих розмірів теж переживає труднощі
Проблеми відчувають не лише великі універсальні мережі, а й компанії, які спеціалізуються саме на одязі для людей із великими розмірами:
- Американська мережа Torrid Holdings, яка продає жіночий одяг від 10 до 30 розміру, тобто приблизно до 4XL, торік оголосила про закриття понад 170 магазинів. Це близько третини всієї мережі.
- За останній фінансовий рік її порівнянні продажі впали на 7%.
- Ще один американський ритейлер великих розмірів, Destination XL Group, у 2025 фінансовому році зафіксував падіння порівнянних продажів на 8%. Причина – приблизно чверть клієнтів мережі приймають препарати для схуднення.
- У Великій Британії бренд одягу великих розмірів Live Unlimited London, представлений у мережах Marks & Spencer та Next, минулого року розпочав процедуру банкрутства.
- В Австралії компанія Mosaic Brands, до портфеля якої входили бренди великих розмірів Autograph і BeMe, а також Katies, Millers та Rivers, перейшла під зовнішнє управління у 2024 році. Уже наступного року це призвело до закриття майже 700 магазинів по всій країні.