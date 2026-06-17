Алекс Карп та Ерік Шмідт: Федоров розкрив, що роблять мільярдери Кремнієвої долини в Україні

Україна продовжує співпрацювати з провідними технологічними компаніями світу, а деякі з найвідоміших представників Кремнієвої долини особисто цікавляться українськими розробками та досвідом ведення сучасної війни. Стало відомо, чим займаються в Україні Алекс Карп та Ерік Шмідт.

Чому Palantir важливий для України: Федоров про Алекса Карпа

Компанія Palantir на чолі з Алексом Карпом вважається одним із ключових розробників систем аналізу даних для військових структур США та країн НАТО. Про це розповів Міністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю PRESSING.

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Її система здатна об'єднувати величезні масиви інформації з різних джерел – супутників, радарів, дронів та інших систем спостереження – в єдину картину для ухвалення рішень. Відомо, що за роки повномасштабної війни Palantir став мозком української війни: ПЗ PRISMA в реальному часі аналізує, де Росія збиває наші дрони й прораховує маршрут для наступної хвилі.

За словами Федорова, Україна вже давно використовує рішення Palantir у своїй роботі.

Ми давно працюємо з Карпом. Palantir – це серйозна система, яка дозволяє нам аналізувати дані, будувати дашборди, покращувати ситуаційну обізнаність. Це певна ІТ-зброя, яка є в наших руках і якої немає в росіян,

– каже Міністр.

Разом з цим в України й є свій схожий продукт – DELTA. До того ж, Алекс Карп був просто шокований від того, як Україна використовує Palantir. Він говорив, що "Ви продаєте, і ваша додана вартість не в зброї, яку ви робите, а в системі управління".

У нас була розмова з Президентом і з Карпом, він дав дуже позитивний фідбек від того, що він бачив тут, в Україні. Тому він точно в команді України. Це наша конкурентна перевага перед Росією,

– каже Федоров.

Нові дрони та військові розробки: що робить в Україні Ерік Шмідт

Ерік Шмідт – колишній гендиректор Google, який активно допомагає Україні воювати. На тлі початку повномасштабного вторгення в Україні він заснував секретну дронову компанію Swift Beat. Відомо, що дрони Шмідта заточені на використанні ШІ, вони перехоплюють "Шахеди" і випалюють логістику Росії.

За словами Федорова, відносини зі Шмідтом побудовані на взаємному обміні досвідом:

Україна демонструє західним партнерам, як виглядає сучасна війна та як швидко можна впроваджувати інновації в умовах бойових дій.

Натомість команда Шмідта ділиться власними інженерними напрацюваннями та підходами до створення високотехнологічних продуктів.

Він дивиться, як відбувається сучасна війна, як ми працюємо з інноваціями і постійно винаходимо нові засоби, а з іншого боку він приніс свою оцю "школу" екс-Google з сильними розробниками, зі своєю інженерною візією,

– каже Міністр.

За словами Федорова, результатом такої взаємодії вже стали нові технологічні рішення та безпілотні системи, серед яких Mirops, Bumblebee, Hornet та інші перспективні проєкти.

До слова, нещодавно журналісти показали унікальну систему, яка дозволяє українським військовим керувати тисячами дронів одночасно. Кореспондент CNN Нік Патон Волш зафільмував підрозділ, який планує атаки дронів-камікадзе в глибокі тили Росії.

Програмне забезпечення PRISMA від Palantir активно використовують в українських командних пунктах ударних безпілотників дальнього радіуса дії. Екрани показували карти в реальному часі, траєкторії польоту та накладені дані, оброблені ШІ, у той час, як замаскований командир ("Вектор") у режимі реального часу планував удари.

Оператори ГУР, які керують "Призмою", пояснили: небезпека ураження їхнього секретного софту мала. Адже командних центрів моніторингу декілька, вони розосереджені по десятках різних локацій.