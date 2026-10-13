Уряд передумав підвищувати ПДВ, але й допомоги бізнесу не буде: що це означає

Уряд вирішив не підвищувати ставку податку на додану вартість на один відсотковий пункт. Водночас створювати Фонд допомоги постраждалому бізнесу, який планували фінансувати завдяки додатковим податковим надходженням, також не буде.

Чому бізнес може залишитися без допомоги

Ідея створення фонду допомоги та страхування підприємств належала Міністерству економіки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, після трьох місяців обговорень підприємці так і не отримали очікуваного механізму підтримки.

Передбачалося, що він підтримуватиме бізнес, який постраждав унаслідок війни. Однак після відмови від підвищення ПДВ уряд також відмовився від створення фонду, фінансування якого планували забезпечити завдяки додатковим податковим надходженням.

Я щиро вважаю, що ідею Мінекономіки про Фонд допомоги та страхування треба реалізувати. Цього разу бізнес не витримає. І буде вже не 70 мільярдів недоотримання податків, а всі 150 за рік,

– каже депутат.

Звідки пропонують брати кошти на підтримку

На думку Железняка, фінансувати допомогу підприємствам потрібно не через підвищення податків, а завдяки скороченню необов'язкових державних видатків.

Таким чином, наразі уряд відмовився і від підвищення ПДВ на один відсотковий пункт, і від створення окремого фонду для постраждалого бізнесу. Водночас питання альтернативних механізмів підтримки підприємств залишається відкритим.

Нагадаємо, що раніше анонсували підвищення ПДВ до 21%. Проте наповнення фонду для страхування воєнних ризиків через податки має багато нюансів, пояснила у коментарі 24 Каналу податкова адвокатка ЮК "Приходько та партнери" Юлія Панасюк.

Для бізнесу визначальним буде не лише питання, чи становитиме ПДВ 20% або 21%, а те, який обсяг реального страхового захисту буде створений за рахунок додаткового податкового ресурсу,

– упевнена адвокатка.

Зокрема, мають бути чітко визначені:

підприємства, які зможуть отримати покриття;

перелік активів, що страхуються;

правила оцінки збитків;

та порядок виплат і оскарження відмов.

Не менш важливими будуть контроль за коштами фонду, незалежний аудит і розподіл ризиків між державою, приватними страховиками та міжнародними перестраховиками.



