За посилки до 150 євро змусять платити ПДВ: Кабмін повторно схвалив законопроєкти

Питання оподаткування покупок з іноземних маркетплейсів знову повернулося до порядку денного. Кабінет Міністрів повторно схвалив два законопроєкти, які передбачають нові правила для малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро.

Що змінили в законопроєктах

Запровадження ПДВ на міжнародні посилки – одна з умов МВФ для надання траншу Україні. Тому схвалені Кабміном документи доопрацювали з урахуванням зауважень, як повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнили пільги для громадян, а також привели норму щодо публічних діячів (PEP) у відповідність до редакції, узгодженої з ЄС.

Водночас нові правила не мають запрацювати одразу. Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкти, норми Податкового та Митного кодексів планують ввести в дію не раніше липня 2027 року.

Що пропонують змінити для посилок

Законопроєкти передбачають кілька ключових нововведень:

Встановити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів через маркетплейси, якщо їхня сумарна фактурна вартість не перевищує 150 євро; Запровадити ПДВ на імпорт товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з 0 євро; Залишити звільнення від ПДВ для некомерційних посилок вартістю до 45 євро відповідно до підходів ЄС.

Навіщо Україні нові правила

У Мінфіні зазначають, що ухвалення законопроєктів дозволить наблизити українські правила щодо міжнародних посилок до тих, які вже діють у Європейському Союзі. Крім того, це має відкрити Україні шлях до отримання фінансування від міжнародних партнерів обсягом близько 4 мільярдів євро.

Ще одна мета змін – створити більш рівні умови конкуренції для українських компаній та іноземних маркетплейсів, як Temu та AliExpress. Зараз покупки через закордонні платформи можуть мати податкові переваги порівняно з товарами, які продають українські підприємці.

За оцінкою Мінфіну, нові правила можуть забезпечити близько 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до державного бюджету у 2027 році.

Як скасування пільги на посилки вплине на український бізнес

У випадку оподаткування посилок до 150 євро українські виробники опиняються в гіршому становищі, оскільки сплачують податки в повному обсязі, тоді як іноземні маркетплейси та імпортери товарів дрібними партіями – ні.

Як розповів в інтерв'ю 24 Каналу міністр фінансів України Сергій Марченко, неоднакові умови через правила оподаткування посилок мають вирівняти зміни до законодавства.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Українські підприємства сплачують ПДВ, створюють робочі місця, інвестують у виробництво навіть за таких складних умов, як сьогодні. Водночас значна частина аналогічних товарів, що продаються через іноземні маркетплейси, користується податковою пільгою. Це створює нерівні умови конкуренції, і сумлінний український бізнес фактично отримує гірші стартові умови.

Міністр зауважує, що введення ПДВ на міжнародні посилки змусить перебудовувати процеси тих підприємців, чия бізнес-модель побудована на ввезенні комерційних товарів під виглядом невеликих особистих покупок до 150 євро без сплати ПДВ.