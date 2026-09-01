Чи буде в Україні введене ПДВ на міжнародні посилки

Оподаткування посилок – зобов’язання України перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом, проте його досі не впровадили. 1 вересня Верховна Рада знову провалила голосування, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 194 депутати із необхідних 226. Таким чином, Рада вже вдруге не підтримала зміни щодо оподаткування міжнародних посилок. У травні документ також провалив голосування, набравши 222 голоси.

Якби законопроєкт ухвалили, податкову пільгу на ввезення товарів вартістю до 150 євро міжнародними поштовими відправленнями мали скасувати. Водночас для безоплатних приватних подарунків вартістю до 45 євро планували зберегти чинне звільнення від оподаткування.

Зміни щодо міжнародних посилок є частиною так званого "великого" податкового пакета МВФ.

Як скасування пільги на посилки вплине на український бізнес

У випадку оподаткування посилок до 150 євро українські виробники опиняються в гіршому становищі, оскільки сплачують податки в повному обсязі, тоді як іноземні маркетплейси та імпортери товарів дрібними партіями – ні.

Як розповів в інтерв'ю 24 Каналу міністр фінансів України Сергій Марченко, неоднакові умови через правила оподаткування посилок мають вирівняти зміни до законодавства.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Українські підприємства сплачують ПДВ, створюють робочі місця, інвестують у виробництво навіть за таких складних умов, як сьогодні. Водночас значна частина аналогічних товарів, що продаються через іноземні маркетплейси, користується податковою пільгою. Це створює нерівні умови конкуренції, і сумлінний український бізнес фактично отримує гірші стартові умови.

Міністр зауважує, що введення ПДВ на міжнародні посилки змусить перебудовувати процеси тих підприємців, чия бізнес-модель побудована на ввезенні комерційних товарів під виглядом невеликих особистих покупок до 150 євро без сплати ПДВ.

За оцінкою Міністерства фінансів, скасування пільги забезпечить додаткові надходження до бюджету – близько 10 мільярдів гривень на рік.