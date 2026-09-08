Что изменили в законопроектах

Введение НДС на международные посылки – одно из условий МВФ для предоставления транша Украине. Поэтому одобренные Кабмином документы доработали с учетом замечаний, как сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В частности, в поправках к Налоговому кодексу уточнили льготы для граждан, а также привели норму, касающуюся публичных деятелей (PEP), в соответствие с редакцией, согласованной с ЕС.

В то же время новые правила не должны вступить в силу сразу. Если Верховная Рада примет законопроекты, нормы Налогового и Таможенного кодексов планируется ввести в действие не ранее июля 2027 года.

Что предлагают изменить в отношении посылок

Законопроекты предусматривают несколько ключевых нововведений:

Установить специальные правила налогообложения дистанционной продажи товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро; Ввести НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро; Сохранить освобождение от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро в соответствии с подходами ЕС.

Зачем Украине новые правила

В Минфине отмечают, что принятие законопроектов позволит приблизить украинские правила в отношении международных посылок к тем, которые уже действуют в Европейском Союзе. Кроме того, это должно открыть Украине путь к получению финансирования от международных партнеров в размере около 4 миллиардов евро.

Еще одна цель изменений – создать более равные условия конкуренции для украинских компаний и иностранных маркетплейсов, таких как Temu и AliExpress. Сейчас покупки через зарубежные платформы могут иметь налоговые преимущества по сравнению с товарами, которые продают украинские предприниматели.

По оценке Минфина, новые правила могут обеспечить около 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет в 2027 году.

Как отмена льготы на посылки повлияет на украинский бизнес

В случае налогообложения посылок стоимостью до 150 евро украинские производители оказываются в худшем положении, поскольку платят налоги в полном объеме, в то время как иностранные маркетплейсы и импортеры товаров мелкими партиями – нет.

Как рассказал в интервью 24 Канала министр финансов Украины Сергей Марченко, неравноправные условия, связанные с правилами налогообложения посылок, должны быть устранены с помощью изменений в законодательстве.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Украинские предприятия платят НДС, создают рабочие места, инвестируют в производство даже в таких сложных условиях, как сегодня. В то же время значительная часть аналогичных товаров, продаваемых через иностранные маркетплейсы, пользуется налоговой льготой. Это создает неравные условия конкуренции, и добросовестный украинский бизнес фактически получает худшие стартовые условия.

Министр отмечает, что введение НДС на международные посылки заставит перестраивать процессы тех предпринимателей, чья бизнес-модель построена на ввозе коммерческих товаров под видом небольших личных покупок до 150 евро без уплаты НДС.