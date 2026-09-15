Український бізнес проти пільг для Temu та AliExpress: понад 130 асоціацій звернулися до влади

Понад 130 українських бізнес-асоціацій закликали Верховну Раду скасувати ПДВ-пільгу для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Якщо відповідні зміни ухвалять, податок на такі покупки може фактично сплачуватися вже під час оформлення замовлення на онлайн-платформах.

Бізнес вимагає скасувати пільгу

Українська Рада Бізнесу (УРБ), яка об'єднує 132 бізнес-асоціації, закликала народних депутатів невідкладно розглянути законопроєкти №16051-1 та №15460 про ПДВ на міжнародні посилки, як відомо зі звернення Ради.

Вони передбачають скасування чинної пільги на ПДВ для посилок вартістю до 150 євро. В УРБ вважають, що нинішні правила створюють нерівні умови для українських компаній, які сплачують податки, та іноземних онлайн-магазинів.

Зазначена пільга насправді є механізмом, що системно підриває легальний ринок як виробництва, так і імпорту, водночас надаючи преференції іноземним онлайн-платформам роздрібної торгівлі на українському ринку,

– йдеться у зверненні.

За оцінкою бізнес-асоціацій, через цю норму виникає кілька проблем:

Товарні партії можуть навмисно дробити на невеликі відправлення, щоб не сплачувати ПДВ; Українські компанії опиняються у менш вигідному становищі порівняно з товарами, які надходять без оподаткування; Іноземні продавці фактично отримують цінову перевагу; Обсяги міжнародних поштових та експрес-відправлень без оподаткування продовжують зростати.

Скільки товарів надходить без податків

За даними, наведеними УРБ, у 2025 році обсяги міжнародних безподаткових поштових та експрес-відправлень становили 92,9 мільярдів гривень. Це понад 56% усіх міжнародних відправлень.

За перше півріччя 2026 року вартість таких товарів уже сягнула 48,2 мільярдів. Бізнес оцінює фінансові наслідки для держави так:

прямі бюджетні втрати у 2025 році – щонайменше 18,6 мільярдів гривень;

сукупні втрати від початку повномасштабної війни могли перевищити 43 мільярдигривень;

за підсумками 2026 року бюджет може недоотримати близько 27 мільярдів гривень.

До чого тут Temu та AliExpress

Запропонована модель стосуватиметься, зокрема, великих міжнародних онлайн-платформ на кшталт Temu та AliExpress. Саме оператори таких майданчиків мають відповідати за нарахування та сплату ПДВ.

При цьому покупцеві, за задумом авторів законопроєктів, не доведеться самостійно проходити додаткові процедури на митниці. Податок пропонують автоматично включати у вартість покупки ще під час оформлення замовлення. Тобто для покупця зміна може проявитися насамперед у кінцевій ціні товару.

Водночас не всі закордонні відправлення пропонується оподатковувати однаково. Некомерційні подарунки між фізичними особами вартістю до 45 євро мають і надалі залишатися звільненими від ПДВ.

Чи подорожчають покупки з-за кордону

Якщо законопроєкти ухвалять у запропонованому вигляді, товари з міжнародних онлайн-платформ можуть стати дорожчими на розмір ПДВ, якщо цей податок раніше не був закладений у ціну.

Водночас прихильники змін наголошують, що йдеться не про заборону покупок на Temu, AliExpress чи інших закордонних платформах. Мета – змінити механізм оподаткування та покласти відповідальність за сплату ПДВ на самі онлайн-платформи.

Для звичайних покупців це означає насамперед можливу зміну кінцевої вартості замовлень, а не припинення доставки товарів з-за кордону.

До слова, в ЄС уже з 1 липня посилки вартістю до 150 євро більше не користуватимуться пільгою de minimis. Нововведення насамперед стосується товарів із популярних китайських маркетплейсів, зокрема Temu та Shein.

Тепер за невеликі комерційні посилки стягуватиметься збір у 3 євро, а продавцям доведеться оформлювати митні декларації навіть для невеликих відправлень.