Яким може бути розмір пенсії при мінімальній заробітній платі
Джерело:ПФУ
Розмір пенсії при мінімальній зарплатні залежить від кількості років страхового стажу. Крім того, від суми сплачених соціальних внесків, а також від середньої заробітної плати за останні три роки перед виходом на пенсію.
Як визначається пенсія при мінімальній зарплаті
В Україні розмір пенсії для осіб з мінімальною заробітною платою і повним страховим стажем визначається як не менше 40% від мінімальної заробітної плати.
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З урахуванням того, що мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія мала б бути 3 200 гривень. Однак уряд встановив мінімальний розмір пенсії на рівні 3 370 гривень.Зауважте! Особи, які досягли віку 65 років і не мають необхідного страхового стажу, можуть розраховувати на мінімальні пенсійні виплати в розмірі 2 725 гривень.
Мінімальні виплати пенсіонерам
З 1 березня 2024 року в Україні діють нові мінімальні розміри пенсійних виплат, встановлені для різних вікових та страхових категорій пенсіонерів:
- 2 980 гривень – для пенсіонерів молодше 70 років з повним страховим стажем 30/35 років, а також для осіб з інвалідністю І групи, незалежно від віку та страхового стажу.
- 3 240 гривень – для пенсіонерів у віці від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років.
- 3 370 гривень – для пенсіонерів старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років.