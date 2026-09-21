Перший магазин Pepco в Україні готують до відкриття: мережа визначилась з місцем
Український ритейл поповниться ще одним великим міжнародним брендом. Мережа, яка вже має тисячі магазинів у Європі, готується відкрити свою першу торгову точку в Україні до кінця 2026 року.
Коли відкриється перший магазин
Мережа Pepco готується до виходу на ринок України, вона вже підписала договір оренди з GORODOK GALLERY. Торговельний центр стане одним із перших в Україні, де відкриється магазин цього ритейлера, пише УРТЦ.
Наразі Pepco вже розпочала підготовку приміщення та ремонтні роботи у торговельному центрі. Відкрити магазин планують до різдвяно-новорічного періоду 2026 року.
До слова, вихід міжнародного ритейлера на український ринок стане помітною подією для місцевого ринку. Україна буде 20-м ринком, де працюватиме Pepco. Сьогодні мережа об'єднує понад 4 000 магазинів у Європі.
Що продаватимуть у новому магазині Pepco
Pepco спеціалізується на товарах для всієї родини та дому. В асортименті мережі представлені:
- одяг для дітей і дорослих;
- товари для дому та декор;
- іграшки;
- сезонні товари;
- інші товари для повсякденних покупок.
Для нас особливо важливо, що GORODOK GALLERY став одним із перших торговельних центрів в Україні, обраних Pepco для розвитку мережі. Для GORODOK це також важливий етап у розвитку торговельної пропозиції. Pepco посилить категорію сімейного шопінгу та доповнить уже сформовані сильні напрями нашого торговельного центру. Ми раді вітати бренд у GORODOK GALLERY та очікуємо на відкриття разом із нашими відвідувачами,
– коментують у GORODOK GALLERY.
Що відомо про Pepco
Pepco – міжнародна мережа магазинів, перші торгові точки якої відкрилися у Польщі у 2004 році. Бренд пропонує одяг для всієї родини, товари для дому, декор, іграшки та сезонний асортимент за доступними цінами.
Наразі мережа налічує понад 4 000 магазинів у Європі та представлена на 19 ринках. У 2026 році Pepco виходить на український ринок, який стане 20-м ринком присутності бренду.
Перші магазини Pepco з'являться у чотирьох містах:
- Києві;
- Чернівцях;
- Мукачеві;
- Тернополі.
Одночасно з підготовкою до відкриття магазинів Pepco розпочала набір персоналу.