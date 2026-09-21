Коли відкриється перший магазин

Мережа Pepco готується до виходу на ринок України, вона вже підписала договір оренди з GORODOK GALLERY. Торговельний центр стане одним із перших в Україні, де відкриється магазин цього ритейлера, пише УРТЦ.

Наразі Pepco вже розпочала підготовку приміщення та ремонтні роботи у торговельному центрі. Відкрити магазин планують до різдвяно-новорічного періоду 2026 року.

До слова, вихід міжнародного ритейлера на український ринок стане помітною подією для місцевого ринку. Україна буде 20-м ринком, де працюватиме Pepco. Сьогодні мережа об'єднує понад 4 000 магазинів у Європі.

Що продаватимуть у новому магазині Pepco

Pepco спеціалізується на товарах для всієї родини та дому. В асортименті мережі представлені:

одяг для дітей і дорослих;

товари для дому та декор;

іграшки;

сезонні товари;

інші товари для повсякденних покупок.

Для нас особливо важливо, що GORODOK GALLERY став одним із перших торговельних центрів в Україні, обраних Pepco для розвитку мережі. Для GORODOK це також важливий етап у розвитку торговельної пропозиції. Pepco посилить категорію сімейного шопінгу та доповнить уже сформовані сильні напрями нашого торговельного центру. Ми раді вітати бренд у GORODOK GALLERY та очікуємо на відкриття разом із нашими відвідувачами,

– коментують у GORODOK GALLERY.

Що відомо про Pepco

Pepco – міжнародна мережа магазинів, перші торгові точки якої відкрилися у Польщі у 2004 році. Бренд пропонує одяг для всієї родини, товари для дому, декор, іграшки та сезонний асортимент за доступними цінами.

Наразі мережа налічує понад 4 000 магазинів у Європі та представлена на 19 ринках. У 2026 році Pepco виходить на український ринок, який стане 20-м ринком присутності бренду.

Перші магазини Pepco з'являться у чотирьох містах:

Києві; Чернівцях; Мукачеві; Тернополі.

Одночасно з підготовкою до відкриття магазинів Pepco розпочала набір персоналу.



