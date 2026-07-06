Чи замінить Pepco IKEA

Ще 21 травня Pepco Group офіційно оголосила про вихід на український ринок, відкриття перших магазинів заплановане на жовтень 2026 року, Про це заявив операційний директор Pepco у Центральній та Східній Європі Марцин Станко, повідомляє Liga.net.

Дивіться також Від Porsche до OKWINE: які компанії опинилися під масованим обстрілом Росії

Хоча асортимент меблів у Pepco значно менший, ніж у IKEA, компанія також робить ставку на широкий вибір товарів для дому, декору та повсякденного вжитку. Крім того, обидві мережі працюють у доступному ціновому сегменті, тому Pepco бачить для себе можливість зайняти частину цього ринку.

Окремо компанія розповіла й про конкурентів. Насамперед Pepco планує боротися за покупців із великими мережами дискаунтерів, серед яких польська LPP із брендами Sinsay, Reserved, House, Cropp і Mohito, а також група Modivo, до якої входять CCC, HalfPrice та Worldbox.

Якщо у наших конкурентів такі масштабні амбіції, то у нас вони повинні бути ще масштабнішими… Є продукція, схожа на IKEA. А як ми знаємо, IKEA ще не повернулася в Україну, тому Pepco цілком може претендувати на цю нішу,

– каже Станко.

Де будуть перші магазини Pepco в Україні

До слова, вже зараз українські торговельно-розважальні центри ведуть перемовини з європейською мережею дискаунтерів Pepco. Серед можливих локацій: Луцьк – ТРЦ "Порт Сіті", Тернопіль – ТРЦ "Подоляни" (друга черга), Київ – тривають консультації щодо відкриття.

У ТРЦ "Порт Сіті" в Луцьку бренд уже частково представлений у форматі стоку, і зараз тривають переговори про повноцінний магазин. В Тернополі з’явитися в другій черзі ТРЦ "Подоляни", відкриття якої анонсовано на 15 жовтня.

Також у керівника компанії прямо запитали, чи може Pepco повторити стратегію LPP, яка активно відкриває нові торгові точки, зокрема до 100 магазинів на рік. За його словами, це можливо.

Він навів приклад Польщі, де мережа Pepco вже має понад 1 400 магазинів, тоді як Sinsay – близько 600 – 650. У Румунії ситуація також на користь Pepco: понад 530 магазинів проти приблизно 250 у Sinsay.