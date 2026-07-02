Які компанії постраждали під час масованої атаки 2 липня

Постраждали компанії з різних секторів: ритейл, електроніка, логістика, телеком, дистрибуція, автомобільний бізнес та видавництва, пише "РБК-Україна".

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1. MOYO – знищений склад і офіс

Мережа техніки MOYO втратила свій склад у Києві. Вогонь повністю знищив товарні запаси та офісні приміщення.

Компанія продовжує працювати онлайн: приймає замовлення, але попереджає про можливі затримки або скасування частини доставок із поверненням коштів.

2. Vodafone – можливі перебої зі зв’язком

Оператор Vodafone повідомив про тимчасові труднощі в роботі окремих сервісів. Під ризиком перебої:

домашнього інтернету

поповнення рахунку

контакт-центру

Фахівці компанії працюють над відновленням стабільної роботи.

3. ERC – пошкоджені склади та товарні запаси

Група компаній ERC зазнала суттєвих пошкоджень офісно-складського комплексу та частково втратила товарні запаси.

У компанії заявили, що мають план безперервності бізнесу та продовжують роботу. Пошкодження також підлягають страховому відшкодуванню.

5. "Нова пошта" – удари по логістиці

Логістичний центр у Києві (Оболонський район) було зруйновано внаслідок атаки.

Також постраждав сортувальний центр у Запоріжжі. У всіх випадках працівники встигли перейти в укриття, постраждалих немає.

5. BookChef – згоріли близько 800 тисяч книг

Видавництво повідомило про знищення складу логістичного партнера Denka Logistics.

Втрачено близько 800 тисяч книг, що змусило компанію тимчасово переглянути логістику та затримати частину відвантажень.

6. Porsche Center Kyiv Airport – зупинка роботи

Дилерський центр зазнав пошкоджень і тимчасово припинив роботу. Також були проблеми зі зв’язком, тому звернення зараз приймають переважно онлайн.

7. OKWINE – знищено центральний склад виномаркетів

Унаслідок прямого влучання ракети знищено центральний склад мережі OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters у Києві, пише UCSC.

На місці продовжують працювати рятувальники, тому повна оцінка збитків триває. У компанії зазначили, що це один із найважчих днів для команди, але бізнес уже працює над відновленням:

Таким чином, нічна атака по Києву 2 липня стала однією з найбільш масштабних за наслідками для українського бізнесу: постраждали склади, логістика, дистрибуція, автосервіси та ритейл.

Також під час чергової нічної атаки на Київ російські війська пошкодили флагманський магазин мережі "Агромат". Внаслідок обстрілу постраждала будівля, однак обійшлося без жертв. Найбільших пошкоджень зазнав другий поверх будівлі. Наразі фахівці оцінюють масштаби збитків і вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу об'єкта.