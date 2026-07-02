Какие компании пострадали в ходе массированной атаки 2 июля

Пострадали компании из различных секторов: ритейл, электроника, логистика, телекоммуникации, дистрибуция, автомобильный бизнес и издательства, пишет "РБК-Украина".

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1. MOYO – уничтожен склад и офис

Сеть электроники MOYO потеряла свой склад в Киеве. Огонь полностью уничтожил товарные запасы и офисные помещения.

Компания продолжает работать онлайн: принимает заказы, но предупреждает о возможных задержках или отмене части доставок с возвратом средств.

2. Vodafone – возможны перебои со связью

Оператор Vodafone сообщил о временных трудностях в работе отдельных сервисов. Под угрозой перебоев:

домашнего интернета

пополнение счета

контакт-центра

Специалисты компании работают над восстановлением стабильной работы.

3. ERC – поврежденные склады и товарные запасы

Группа компаний ERC понесла существенные повреждения офисно-складского комплекса и частично потеряла товарные запасы.

В компании заявили, что у них есть план обеспечения непрерывности бизнеса и они продолжают работу. Ущерб также подлежит страховому возмещению.

5. "Новая почта" – удары по логистике

Логистический центр в Киеве (Оболонский район) был разрушен в результате атаки.

Также пострадал сортировочный центр в Запорожье. Во всех случаях сотрудники успели укрыться, пострадавших нет.

5. BookChef – сгорело около 800 тысяч книг

Издательство сообщило об уничтожении склада логистического партнера Denka Logistics.

Потеряно около 800 тысяч книг, что вынудило компанию временно пересмотреть логистику и задержать часть отгрузок.

6. Porsche Center Kyiv Airport – приостановка работы

Дилерский центр получил повреждения и временно приостановил работу. Также были проблемы со связью, поэтому обращения сейчас принимают преимущественно онлайн.

7. OKWINE – уничтожен центральный склад виномаркетов

В результате прямого попадания ракеты уничтожен центральный склад сети OKWINE и дистрибьютора Wine Hunters в Киеве, пишет UCSC.

На месте продолжают работать спасатели, поэтому полная оценка ущерба продолжается. В компании отметили, что это один из самых тяжелых дней для команды, но бизнес уже работает над восстановлением:

Таким образом, ночная атака на Киев 2 июля стала одной из самых масштабных по своим последствиям для украинского бизнеса: пострадали склады, логистика, дистрибуция, автосервисы и ритейл.

Также во время очередной ночной атаки на Киев российские войска повредили флагманский магазин сети "Агромат". В результате обстрела пострадало здание, однако обошлось без жертв. Наибольшие повреждения получил второй этаж здания. В настоящее время специалисты оценивают масштабы ущерба и уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу объекта.