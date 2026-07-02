Какие компании пострадали в ходе массированной атаки 2 июля
Пострадали компании из различных секторов: ритейл, электроника, логистика, телекоммуникации, дистрибуция, автомобильный бизнес и издательства, пишет "РБК-Украина".
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1. MOYO – уничтожен склад и офис
Сеть электроники MOYO потеряла свой склад в Киеве. Огонь полностью уничтожил товарные запасы и офисные помещения.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Компания продолжает работать онлайн: принимает заказы, но предупреждает о возможных задержках или отмене части доставок с возвратом средств.
2. Vodafone – возможны перебои со связью
Оператор Vodafone сообщил о временных трудностях в работе отдельных сервисов. Под угрозой перебоев:
- домашнего интернета
- пополнение счета
- контакт-центра
Специалисты компании работают над восстановлением стабильной работы.
3. ERC – поврежденные склады и товарные запасы
Группа компаний ERC понесла существенные повреждения офисно-складского комплекса и частично потеряла товарные запасы.
В компании заявили, что у них есть план обеспечения непрерывности бизнеса и они продолжают работу. Ущерб также подлежит страховому возмещению.
5. "Новая почта" – удары по логистике
Логистический центр в Киеве (Оболонский район) был разрушен в результате атаки.
Также пострадал сортировочный центр в Запорожье. Во всех случаях сотрудники успели укрыться, пострадавших нет.
5. BookChef – сгорело около 800 тысяч книг
Издательство сообщило об уничтожении склада логистического партнера Denka Logistics.
Потеряно около 800 тысяч книг, что вынудило компанию временно пересмотреть логистику и задержать часть отгрузок.
6. Porsche Center Kyiv Airport – приостановка работы
Дилерский центр получил повреждения и временно приостановил работу. Также были проблемы со связью, поэтому обращения сейчас принимают преимущественно онлайн.
7. OKWINE – уничтожен центральный склад виномаркетов
В результате прямого попадания ракеты уничтожен центральный склад сети OKWINE и дистрибьютора Wine Hunters в Киеве, пишет UCSC.
На месте продолжают работать спасатели, поэтому полная оценка ущерба продолжается. В компании отметили, что это один из самых тяжелых дней для команды, но бизнес уже работает над восстановлением:
Таким образом, ночная атака на Киев 2 июля стала одной из самых масштабных по своим последствиям для украинского бизнеса: пострадали склады, логистика, дистрибуция, автосервисы и ритейл.
Также во время очередной ночной атаки на Киев российские войска повредили флагманский магазин сети "Агромат". В результате обстрела пострадало здание, однако обошлось без жертв. Наибольшие повреждения получил второй этаж здания. В настоящее время специалисты оценивают масштабы ущерба и уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу объекта.