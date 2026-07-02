Каковы последствия обстрела Киева для магазина "Агромат"?

Пострадала точка на улице Булаховского, сообщили в компании.

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По информации "Агромат", после вражеского удара возник пожар на крыше магазина.

Люди не пострадали. Все службы сработали. Мы искренне благодарны охранникам магазина, которые оперативно отреагировали и потушили возгорание на крыше здания,

– пишут в компании.

Последствия атаки / фото "Агромат"

Наибольшие повреждения получил второй этаж здания. Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба и уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу объекта. Также зафиксированы незначительные повреждения дочерних предприятий.

Несмотря на последствия атаки, компания уверяет, что ее деятельность не остановилась. Первый этаж магазина, складские помещения и другие подразделения "Агромат" продолжают работать в штатном режиме, а все обязательства перед клиентами выполняются без изменений.

Что атаковала Россия во время массированной атаки на Киев 2 июля

В ночь на 2 июля столица Украины подверглась массированному комбинированному обстрелу со стороны России . Враг применил ракеты различного типа и беспилотники.

Помимо медицинской подстанции, в Шевченковском районе загорелся отель и пострадал жилой дом.

и пострадал жилой дом. В Голосеевском районе горели крыши многоэтажек.

В Дарницком районе фиксируются частичные разрушения жилых 5-этажных и 9-этажных домов, верхних этажей 16-этажного дома и частных домов.

частичные разрушения жилых 5-этажных и 9-этажных домов, верхних этажей 16-этажного дома и частных домов. В Деснянском районе спасатели эвакуировали заблокированных жильцов из частично разрушенного девятиэтажного дома.

Сейчас на местах атаки продолжают работать все необходимые службы, информация о последствиях уточняется.

К слову, в этот день после российского обстрела полностью сгорел склад MOYO.

В компании отметили, что, несмотря на масштабные разрушения, среди сотрудников пострадавших нет. На месте происшествия в течение ночи и утра работали спасатели и другие экстренные службы.

В MOYO подчеркнули, что интернет-магазин продолжает работать, а новые заказы на товары, доступные на сайте, принимаются в обычном режиме. В то же время покупателей, которые уже оформили заказы, предупредили о возможных задержках с их отгрузкой из-за потери логистических мощностей.