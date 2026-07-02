MOYO продолжает работу после потери склада

Сеть магазинов техники и электроники MOYO сообщила о полном уничтожении одного из своих складов. Это произошло в результате российского удара, нанесенного врагами в ночь с 1 на 2 июля.

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В компании отметили, что, несмотря на масштабные разрушения, среди сотрудников пострадавших нет. На месте происшествия в течение ночи и утра работали спасатели и другие экстренные службы.

В MOYO подчеркнули, что интернет-магазин продолжает работать, а новые заказы на товары, доступные на сайте, принимаются в обычном режиме. В то же время покупателей, которые уже оформили заказы, предупредили о возможных задержках с их отгрузкой из-за потери логистических мощностей.

Если отдельные заказы не удастся выполнить, компания обещает вернуть клиентам средства. Также в MOYO сообщили, что уже приступили к ликвидации последствий российской атаки и работают над скорейшим возобновлением операционной деятельности.

Обратите внимание! Российские атаки на гражданскую инфраструктуру создают дополнительные вызовы для украинского бизнеса, прежде всего в сфере логистики и выполнения заказов. В то же время быстрое возобновление работы компаний и сохранение обслуживания клиентов являются важными факторами поддержания экономической устойчивости страны в условиях войны.

Ракетный удар уничтожил производство туалетной бумаги "Снежная Панда"

Недавно мы сообщали, что украинский производитель товаров для дома "Снежная Панда" сообщил о серьезных последствиях российского ракетного удара. Трагедия произошла в Одесской области.

В результате атаки и масштабного пожара была полностью уничтожена часть производственных и складских помещений предприятия.