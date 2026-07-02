MOYO продовжує роботу після втрати складу

Мережа техніки та електроніки MOYO повідомила про повне знищення одного зі своїх складів. Це відбулося унаслідок російського удару, який вороги здійснили в ніч із 1 на 2 липня.

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У компанії зазначили, що, попри масштабні руйнування, серед працівників постраждалих немає. На місці події протягом ночі та ранку працювали рятувальники й інші екстрені служби.

У MOYO наголосили, що інтернет-магазин продовжує працювати, а нові замовлення на товари, які доступні на сайті, приймаються у звичайному режимі. Водночас покупців, які вже оформили замовлення, попередили про можливі затримки з їхнім відвантаженням через втрату логістичних потужностей.

Якщо окремі замовлення не вдасться виконати, компанія обіцяє повернути клієнтам кошти. Також у MOYO повідомили, що вже розпочали ліквідацію наслідків російської атаки та працюють над якнайшвидшим відновленням операційної діяльності.

Зверніть увагу! Російські атаки на цивільну інфраструктуру створюють додаткові виклики для українського бізнесу, насамперед у сфері логістики та виконання замовлень. Водночас швидке відновлення роботи компаній і збереження обслуговування клієнтів є важливими чинниками підтримки економічної стійкості країни в умовах війни.

Ракетний удар знищив виробництво туалетного паперу "Сніжна Панда"

Нещодавно ми повідомляли, що український виробник товарів для дому "Сніжна Панда" повідомив про серйозні наслідки російського ракетного удару. Трагедія сталася на Одещині.

Внаслідок атаки та масштабної пожежі було повністю знищено частину виробничих і складських приміщень підприємства.