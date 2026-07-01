Наслідки ракетної атаки на "Сніжну Панду"

Внаслідок атаки та масштабної пожежі було повністю знищено частину виробничих і складських приміщень підприємства, повідомили у компанії.

Дивіться також Все згоріло: Росія має заплатити 5 мільйонів євро за знищений склад алкоголю в Україні

У компанії зазначили, що під час обстрілу постраждали співробітники. Усім потерпілим наразі надають необхідну медичну допомогу.

Сьогодні – важкий день для всієї нашої команди, адже вже 14 років "Сніжна Панда" створює затишок і дбає про комфорт у домівках українців. Саме тут був найважливіший хаб, звідки ми відправляли продукцію "Сніжної Панди" (а також товари інших наших брендів, таких як "Ніжний дотик", Zoo Zoo, Helper, Helper Professional) в усі куточки країни,

– повідомили в компанії.

За інформацією рятувальників, через ворожу атаку також були пошкоджені два складські приміщення, де зберігалися туалетний папір і мінеральні добрива. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

До слова, також днями Росія вдарила по Києву ракетами, внаслідок чого постраждав фармзавод "Дарниця".

Підприємство вже прокоментуувало чутки про дефіцит ліків та оцінило попередні збитки від обстрілу – вони становлять десятки мільйонів гривень. У компанії пояснили, що вони продовжують виробляти лікарські засоби, не зупиняли виробництво. Так само не зупинені поставки ліків як для українців, так і на експорт. Дефіциту ліків не буде.