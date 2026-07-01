Чи буде дефіцит ліків через обстріл "Дарниці"

Підприємство вже прокоментуувало чутки про дефіцит ліків та оцінило попередні збитки від обстрілу – вони становлять десятки мільйонів гривень, пише "РБК-Україна".

Дивіться також Все згоріло: Росія має заплатити 5 мільйонів євро за знищений склад алкоголю в Україні

У компанії заявили, що ці повідомлення не відповідають дійсності, та закликали українців не довіряти анонімним джерелам.

Ми продовжуємо виробляти лікарські засоби, не зупиняли виробництво. Так само продовжуємо поставляти ліки як для українців, так і працюємо на експорт. Дефіциту ліків не буде,

– наголосили у пресслужбі.

У "Дарниці" також пояснили, чому не коментують питання можливого перенесення виробничих потужностей чи інших заходів із підвищення безпеки.

У компанії зазначили, що розголошення такої інформації під час війни може створювати додаткові ризики.

Чим менше знає ворог, тим краще. Ми всі розуміємо, що українські джерела інформації активно моніторяться. Вага безпеки зараз набагато більша, ніж потреба в інформації за цим треком,

– кажуть представники компанії.

Нагадаємо, що цього ж дня, у ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву. По повітряних цілях працювали сили протиповітряної оборони.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Дарницькому районі внаслідок атаки виникли пожежі за кількома адресами. Зокрема, зайнялися територія біля житлового будинку, станція техобслуговування та нежитлова будівля. Окрім того, поблизу одного з житлових будинків упала бойова частина ракети. Її вилучили вибухотехніки.