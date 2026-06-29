Що відомо про обстріл "Санте-алко"

Через понад рік після руйнування складу ТОВ "Санте-алко" домоглася компенсації від Росії. Про це відомо з рішення Господарського суду Київської області.

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Відомо, що у листопаді 2024 року компанія "Санте-алко", яка займається оптовою торгівлею алкогольними напоями, уклала договір суборенди з ТОВ "Торговий дім "Олійно-жирова компанія".

Підприємство отримало у користування більшу частину складських приміщень та частину офісу у селі Хотів Обухівського району на Київщині. Уже 12 лютого 2025 року коплекс опинився під російським обстрілом: після влучання боєприпасів та уламків на території виникла масштабна пожежа.

Обстріл повністю знищив приміщення складської та офісної будівлі зі всіма зовнішніми та внутрішніми комунікаціями, у тому числі й місце зберігання алкогольних напоїв.

Яке рішення суду

Під час розгляду справи суд встановив, що саме дії збройних сил Росії стали причиною знищення майна компанії. У рішенні зазначено, що вимога "Санте-алко" про стягнення збитків є "законною, обґрунтованою та документально підтвердженою".

У результаті суд повністю задовольнив позов української компанії до Росії та її оборонних структур, постановивши стягнути 4,96 мільйонів євро компенсації.

До слова, у вересні 2025 року Росія також атакувала Одеську область, знищивши цех та склад винного заводу Akkerman Distillery, де виготовляли коньяк Aznauri.

Зруйновано цех розливу та склад продукції підприємства. З території заводу вчасно евакуювали 50 працівників. Окрім того, зазнав пошкоджень і приватний житловий будинок – постраждали дах і вікна.