Что известно об обстреле "Санте-алко"

Спустя более года после разрушения склада ООО "Санте-алко" добилось компенсации от России. Об этом известно из решения Хозяйственного суда Киевской области.

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Известно, что в ноябре 2024 года компания "Санте-алко", занимающаяся оптовой торговлей алкогольными напитками, заключила договор субаренды с ООО "Торговый дом "Масложировая компания".

Предприятие получило в пользование большую часть складских помещений и часть офиса в селе Хотив Обуховского района Киевской области. Уже 12 февраля 2025 года комплекс оказался под российским обстрелом: после попадания боеприпасов и осколков на территории возник масштабный пожар.

Обстрел полностью уничтожил помещения складского и офисного здания со всеми внешними и внутренними коммуникациями, в том числе и место хранения алкогольных напитков.

Какое решение принял суд

В ходе рассмотрения дела суд установил, что именно действия вооруженных сил России стали причиной уничтожения имущества компании. В решении указано, что требование "Санте-алко" о взыскании убытков является "законным, обоснованным и документально подтвержденным".

В результате суд полностью удовлетворил иск украинской компании к России и её оборонным структурам, постановив взыскать 4,96 миллиона евро в качестве компенсации.

К слову, в сентябре 2025 года Россия также атаковала Одесскую область, уничтожив цех и склад винного завода Akkerman Distillery, где производили коньяк Aznauri.

Были разрушены цех розлива и склад продукции предприятия. С территории завода вовремя эвакуировали 50 работников. Кроме того, повреждения получил и частный жилой дом — пострадали крыша и окна.