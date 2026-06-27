Каким будет ЕСВ в 2027 году

Кабинет Министров утвердил основные социальные показатели, которые станут основой для подготовки проекта Государственного бюджета на 2027 год, пишет 7eminar.

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Одним из ключевых решений стало повышение минимальной заработной платы до 9 546 гривен с 1 января 2027 года. Поскольку размер единого социального взноса (ЕСВ) напрямую зависит от минимальной заработной платы, это означает, что для индивидуальных предпринимателей обязательные платежи также вырастут.

Сейчас максимальная база начисления ЕСВ составляет 20 минимальных заработных плат. В 2026 году этот механизм не изменился, поэтому ожидается, что аналогичный подход будет применяться и в 2027 году.

В таком случае основные показатели будут выглядеть следующим образом:

минимальный страховой взнос — 2 100,12 грн в месяц (9 546 гривен × 22%);

максимальный взнос — 190 920 грн (9 546 гривен × 20).

Сколько будут платить ФЛП и каковы крайние сроки

Для физических лиц-предпринимателей минимальный обязательный взнос по ЕСВ в 2027 году может составить 2 100,12 гривен ежемесячно:

6 300,36 гривен – за квартал; 25 201,44 гривны — в год.

Крайние сроки уплаты ЕСВ в 2027 году / инфографика 7eminar

Таким образом, повышение минимальной зарплаты автоматически влечет за собой увеличение ЕСВ, ведь эти платежи привязаны именно к этому показателю. Именно поэтому ФЛП стоит уже сейчас учитывать возможное увеличение суммы взносов, чтобы спланировать расходы на 2027 год.

К слову, правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которую накануне представили парламенту. Согласно расчетам, минимальная зарплата вырастет на 10,4% в 2027 году, на 8,7% — в 2028 году и на 7,1% — в 2029 году. С 1 января 2028 года выплата составит 10 377 гривен.

В декларации Минфин прогнозирует, что в 2027 году Украина вновь будет заимствовать больше средств. Таким образом, к концу 2026 года государственный долг, как ожидается, может достичь 106,1% ВВП, а в следующем году — до 113% ВВП.