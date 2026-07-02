Які наслідки обстрілу Києва для магазину "Агромат"?

Постраждала точка на вулиці Булаховського, повідомили у компанії.

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За інформацією "Агромат", після ворожого удару виникло загоряння на даху магазину.

Люди не постраждали. Усі служби спрацювали. Ми щиро вдячні охоронцям магазину, які оперативно зреагували та загасили загоряння на даху будівлі,

– пишуть у компанії.

Наслідки атаки / фото "Агромат"

Найбільших пошкоджень зазнав другий поверх будівлі. Наразі фахівці оцінюють масштаби збитків і вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу об'єкта. Також зафіксовані незначні пошкодження дочірніх підприємств.

Попри наслідки атаки, компанія запевняє, що її діяльність не зупинилася. Перший поверх магазину, складські приміщення та інші підрозділи "Агромат" продовжують працювати у штатному режимі, а всі зобов'язання перед клієнтами виконуються без змін.

Що атакувала Росія під час масованої атаки на Київ 2 липня

У ніч на 2 липня столиця України переживала масований комбінований обстріл Росії. Ворог застосував ракети різного штибу та безпілотники.

Окрім медичної підстанції, у Шевченківському районі спалахнув готель та постраждав житловий будинок.

та постраждав житловий будинок. У Голосіївському районі палали дахи багатоповерхівок.

У Дарницькому районі фіксують часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

фіксують часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків. У Деснянському рятувальники визволяли заблокованих мешканців із частково зруйнованого дев'ятиповерхового будинку.

Зараз на місцях атаки продовжують працювати всі необхідні служби, інформація щодо наслідків уточнюється.

До слова, цього дня після російського обстрілу повністю згорів склад MOYO.

У компанії зазначили, що, попри масштабні руйнування, серед працівників постраждалих немає. На місці події протягом ночі та ранку працювали рятувальники й інші екстрені служби.

У MOYO наголосили, що інтернет-магазин продовжує працювати, а нові замовлення на товари, які доступні на сайті, приймаються у звичайному режимі. Водночас покупців, які вже оформили замовлення, попередили про можливі затримки з їхнім відвантаженням через втрату логістичних потужностей.