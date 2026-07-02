Что известно о масштабном пожаре на мясокомбинате "Юбилейный"

В результате попадания были повреждены складские и офисные помещения предприятия. После атаки возник масштабный пожар, который продолжался почти до утра. Об этом сообщил руководитель филиала Максим Рак в комментарии "Сичемо".

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По его словам, огонь неоднократно вспыхивал заново, что затрудняло работу спасателей. Пожар удалось полностью локализовать только утром.

Из-за серьезных разрушений инфраструктуры руководство приняло решение временно остановить производство в Запорожье. В настоящее время ведется оценка ущерба и определение сроков возобновления производства. Больше всего пострадали склады, где хранилась готовая продукция и сырье, а также офисные помещения.

Максима Рак говорит, что удар пришелся на период смены персонала, поэтому в момент атаки на территории находились только охранники, которые не пострадали.

Однако вероятно, что временная остановка может повлиять на объемы поставок отдельных товаров в супермаркеты, поскольку "Юбилейный" является производителем популярной колбасной продукции. В то же время компания пока не сообщает о дефиците или сроках возобновления работы.

Последствия атаки / фото ГСЧС Запорожья

Последствия атаки / фото ГСЧС Запорожья

Последствия атаки / фото ГСЧС Запорожья

Эксперт рассказал, чего еще добивается Россия обстрелами Украины

В ночь на 2 июля Россия совершила масштабную атаку на Украину, основной удар пришелся на Киев. Хотя реакции ни со стороны Европы, ни со стороны Соединенных Штатов нет, это не сразу означает, что партнерам стала безразлична наша страна.

Вероятно, у партнеров есть особая тактика, связанная с целями обстрелов со стороны врага. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что союзники стараются не подпитывать информационно российскую пропаганду.

По мнению Краева, нужно понять, почему Россия осуществляет такие обстрелы. Очевидная причина – Россия является террористическим государством.

Другая важная причина, связанная с переговорами, – россияне пытаются запугать европейцев и США. То есть держать их в напряжении и показывать, что любой шаг в помощь Украине будет провоцировать дальнейшие обстрелы и гибель мирных жителей. Поэтому в европейских аналитических кругах долгое время циркулировала точка зрения о том, что нужно меньше реагировать на обстрелы, не делать дополнительных заявлений, но предоставлять оружие и поддержку,

– пояснил эксперт.

К слову, 2 июля стало известно о повреждении двух предприятий в Киеве.

После российского обстрела полностью сгорел склад MOYO. В компании отметили, что, несмотря на масштабные разрушения, среди сотрудников пострадавших нет. На месте происшествия в течение ночи и утра работали спасатели и другие экстренные службы.

В MOYO подчеркнули, что интернет-магазин продолжает работать, а новые заказы на товары, доступные на сайте, принимаются в обычном режиме.

Также во время очередной ночной атаки на Киев российские войска повредили флагманский магазин сети "Агромат". В результате обстрела пострадало здание, однако обошлось без жертв. Наибольшие повреждения получил второй этаж здания. В настоящее время специалисты оценивают масштабы ущерба и уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу объекта.