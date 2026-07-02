Вероятно, у партнеров есть особая тактика, связанная с целями обстрелов противника. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что союзники стараются не подпитывать информационно российскую пропаганду.

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Чего добивается Россия обстрелами Украины?

Эксперт Совета по внешней политике отметил, что после массированной атаки на столицу реакция партнеров фактически отсутствует, особенно со стороны Дональда Трампа.

Что касается Европы – Украине хотелось бы видеть, что она реагирует на подобные обстрелы так же, как в 2022–2023 годах, когда происходили блэкауты. Тогда европейцы передали новые комплексы Patriot, ракетные заряды и оборудование для энергоинфраструктуры. Сейчас такой поддержки и ответа россиянам нет.

С другой стороны, по мнению Краева, нужно понять, почему Россия осуществляет такие обстрелы. Очевидная причина – Россия является террористическим государством.

Другая важная причина, связанная с переговорами, – россияне пытаются запугать европейцев и США. То есть держать их в напряжении и показывать, что любой шаг в помощь Украине будет провоцировать дальнейшие обстрелы и гибель мирных жителей. Поэтому в европейских аналитических кругах долгое время циркулировала идея о том, что нужно меньше реагировать на обстрелы, не делать дополнительных заявлений, но предоставлять оружие и поддержку,

– пояснил он.

Краев о тактике партнеров: смотрите видео

Эксперт Совета по внешней политике добавил, что это довольно позитивная динамика. Однако теперь остается наблюдать, получит ли Украина впоследствии гарантии передачи ракет PAC-3 или расширения инициативы PURL, либо откроет ли Пентагон новый кластер помощи для нашей страны.