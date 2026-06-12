Де відкриють магазини Pepco?

Бренд розглядає масштабний вихід на ринок України, проте у 2026 році пощастить лише кільком областям, пише "Інтерфакс-Україна".

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Серед можливих локацій:

Луцьк – ТРЦ "Порт Сіті";

Тернопіль – ТРЦ "Подоляни" (друга черга);

Київ – тривають консультації щодо відкриття;

У ТРЦ "Порт Сіті" в Луцьку бренд уже частково представлений у форматі стоку, і зараз тривають переговори про повноцінний магазин.

Якщо ми дійдемо згоди (з Pepco), він буде дуже займати серйозне місце в нашому ТРЦ і по трафіку, і, відповідно, по любові наших відвідувачів, тому що його чекають, його знають дуже добре,

– повідомила CEO "Порт Сіті" Наталія Антоненко.

В Тернополі з’явитися в другій черзі ТРЦ "Подоляни", відкриття якої анонсовано на 15 жовтня.

Ми на стадії підписання договору ТРЦ "Подоляни" з Pepco, вже всі ключові моменти обговорені. Не тільки наші відвідувачі чекають цей бренд, а й орендарі... Приблизна дата відкриття – кінець жовтня – початок листопада. Будемо сподіватися, що відкриється разом з другою чергою ТРЦ,

– повідомила директорка з розвитку ТРЦ "Подоляни" Тетяна Чубак.

Генеральна директорка групи Arricano Анна Чуботіна наголосила, що бренд може створити конкуренцію для українських мереж у певних категоріях.

Нам було б цікаво відкрити їх в наших регіональних торгових центрах у Кривому Розі та Запоріжжі з огляду на запит від нашої цільової аудиторії. На жаль, вони зараз не розглядають відкриття у цих регіонах. Спілкуємося щодо Києва,

– сказала вона.

Що продає Pepco?

Pepco – одна з найбільших європейських мереж магазинів формату дискаунтер. Компанія спеціалізується на товарах за доступними цінами для щоденних покупок. У магазинах мережі представлені:

одяг для дітей і дорослих;

товари для дому;

декор та предмети інтер'єру;

кухонне приладдя і посуд;

іграшки;

сезонні товари.

Саме завдяки поєднанню невисоких цін та широкого асортименту мережа швидко стала популярною в багатьох країнах Європи.

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