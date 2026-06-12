Где откроются магазины Pepco?

Бренд рассматривает масштабный выход на рынок Украины, однако в 2026 году повезет лишь нескольким областям, пишет "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Готовят прорыв: «Новая почта» собирается открыть еще 300 отделений в Польше

Среди возможных локаций:

Луцк – ТРЦ "Порт Сити";

Тернополь – ТРЦ "Подоляны" (вторая очередь);

Киев –, ведутся консультации по поводу открытия;

В ТРЦ "Порт Сити" в Луцке бренд уже частично представлен в формате стока, и сейчас ведутся переговоры о полноценном магазине.

Если мы достигнем соглашения (с Pepco), он будет занимать очень серьезное место в нашем ТРЦ и по трафику, и, соответственно, по любви наших посетителей, потому что его ждут, его знают очень хорошо,

– сообщила CEO "Порт Сити" Наталья Антоненко.

В Тернополе появится во второй очереди ТРЦ "Подоляны", открытие которого анонсировано на 15 октября.

Мы находимся на стадии подписания договора ТРЦ "Подоляны" с Pepco, уже все ключевые моменты обсуждены. Не только наши посетители ждут этот бренд, но и арендаторы... Приблизительная дата открытия – конец октября – начало ноября. Будем надеяться, что откроется вместе со второй очередью ТРЦ,

– сообщила директор по развитию ТРЦ "Подоляны" Татьяна Чубак.

Генеральный директор группы Arricano Анна Чуботина подчеркнула, что бренд может составить конкуренцию украинским сетям в определенных категориях.

Нам было бы интересно открыть их в наших региональных торговых центрах в Кривом Роге и Запорожье, учитывая спрос со стороны нашей целевой аудитории. К сожалению, они сейчас не рассматривают возможность открытия в этих регионах. Обсуждаем Киев,

– сказала она.

Что продает Pepco?

Pepco – одна из крупнейших европейских сетей магазинов формата дискаунтер. Компания специализируется на товарах по доступным ценам для повседневных покупок. В магазинах сети представлены:

одежда для детей и взрослых;

товары для дома;

декор и предметы интерьера;

кухонные принадлежности и посуда;

игрушки;

сезонные товары.

Именно благодаря сочетанию невысоких цен и широкого ассортимента сеть быстро стала популярной во многих странах Европы.

Как польский бизнес в Украине увеличил доходы?