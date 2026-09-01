Польська Pepco назвала нове місто для відкриття магазину в Україні: коли чекати

Польська мережа магазинів Pepco продовжує розширювати присутність в Україні. Ритейлер назвав ще одне місто, де планує відкрити магазин у другій половині 2026 року.

Де з'являться нові магазини Pepco

Польський ритейлер Pepco у другій половині року планує відкриття магазинів у чотирьох українських містах. Про це йдеться в повідомленні мережі у LinkedIn.

Ми раді оголосити перші чотири міста, де ми плануємо зустрічати клієнтів у другій половині 2026 року: Київ, Чернівці, Вінниця та Тернопіль Кожен новий магазин – це не просто нове місце. Це нові колеги, нові можливості та шанс стати частиною місцевих спільнот,

– йдеться в дописі.

Таким чином, мережа підтвердила плани відкрити магазин у Вінниці. Раніше Pepco вже повідомляв про наміри вийти також на ринки Києва, Тернополя, Чернівців та Мукачева:

Відомо, що за вихід бренду на український ринок відповідає ексклюзивний представник Retail & Development Advisor (RDA).

За сприяння RDA Pepco вже підписав договори оренди приміщень у київському ТРЦ Rivermall та новому чернівецькому ТРЦ Bukovyna Mall.

До слова, асортимент мережі орієнтований насамперед на сім'ї та повсякденні покупки. Згідно з дослідженням 2025 Pepco Shopper Study, 87% покупців мережі в Європі – жінки, а 67% клієнтів мають дітей віком до 12 років. Саме тому структура асортименту виглядає так:

Близько 30% – товари для дому; 25% – дитячий одяг; 21% – одяг для дорослих; Інше – іграшки, сезонні товари та інші повсякденні товари.

Саме так Pepco хоче замінити IKEA в Україні. Хоча асортимент меблів у Pepco значно менший, ніж у IKEA, компанія також робить ставку на широкий вибір товарів для дому, декору та повсякденного вжитку.