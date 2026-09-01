Где появятся новые магазины Pepco

Польский ритейлер Pepco во второй половине года планирует открыть магазины в четырех украинских городах. Об этом говорится в сообщении сети в LinkedIn.

Мы рады объявить первые четыре города, где мы планируем встречать клиентов во второй половине 2026 года: Киев, Черновцы, Винница и Тернополь. Каждый новый магазин – это не просто новое место. Это новые коллеги, новые возможности и шанс стать частью местных сообществ,

– говорится в сообщении.

Таким образом, сеть подтвердила планы по открытию магазина в Виннице. Ранее Pepco уже сообщал о намерении выйти также на рынки Киева, Тернополя, Черновцов и Мукачево:

Известно, что за выход бренда на украинский рынок отвечает эксклюзивный представитель Retail & Development Advisor (RDA).

При содействии RDA Pepco уже подписал договоры аренды помещений в киевском ТРЦ Rivermall и новом черновицком ТРЦ Bukovyna Mall.

К слову, ассортимент сети ориентирован прежде всего на семьи и повседневные покупки. Согласно исследованию 2025 Pepco Shopper Study, 87% покупателей сети в Европе – женщины, а 67% клиентов имеют детей в возрасте до 12 лет. Именно поэтому структура ассортимента выглядит следующим образом:

Около 30% – товары для дома; 25% – детская одежда; 21% – одежда для взрослых; Остальное – игрушки, сезонные товары и другие товары повседневного спроса.

Именно так Pepco хочет заменить IKEA в Украине. Хотя ассортимент мебели у Pepco значительно меньше, чем у IKEA, компания также делает ставку на широкий выбор товаров для дома, декора и повседневного использования.