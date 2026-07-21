Где откроются первые магазины Pepco

Украина станет для компании Pepco 20-м рынком, на котором будет работать сеть. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет UCSC.

Первые магазины Pepco появятся в четырех городах:

Киеве;

Черновцах;

Мукачево;

Тернополе.

Сейчас мы сосредоточены на тщательной подготовке этих первых магазинов, адаптации наших операционных процессов к местным условиям и потребностям покупателей. Мы уверены, что наше ценностное предложение, сочетающее высококачественную одежду и товары для дома по привлекательным ценам с удобным форматом магазинов, будет отвечать повседневным потребностям украинских потребителей,

– отметил Country Manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Компания уже ищет сотрудников

Одновременно с подготовкой к открытию магазинов Pepco начала набор персонала. В рамках ESG-стратегии планируется к 2030 году довести долю женщин на руководящих должностях до 40% и обеспечить сотрудникам возможность оставлять отзывы через специальные платформы.

К слову, ассортимент сети ориентирован прежде всего на семьи и повседневные покупки. Согласно исследованию 2025 Pepco Shopper Study, 87% покупателей сети в Европе – женщины, а 67% клиентов имеют детей в возрасте до 12 лет.

Именно поэтому структура ассортимента выглядит следующим образом:

около 30% – товары для дома;

25% – детская одежда;

21% – одежда для взрослых;

остальное – игрушки, сезонные товары и другие товары повседневного спроса.

Таким образом, выход Pepco на украинский рынок усилит конкуренцию среди сетей, продающих недорогую одежду и товары для дома.

Напомним, ранее стало известно, что Pepco хочет заменить IKEA в Украине.

Хотя ассортимент мебели у Pepco значительно меньше, чем у IKEA, компания также делает ставку на широкий выбор товаров для дома, декора и повседневного использования. Кроме того, обе сети работают в доступном ценовом сегменте, поэтому Pepco видит для себя возможность занять часть этого рынка.

Отдельно компания рассказала и о конкурентах. Прежде всего Pepco планирует бороться за покупателей с большими сетями дискаунтеров, среди которых польская LPP с брендами Sinsay, Reserved, House, Cropp и Mohito, а также группа Modivo, в которую входят CCC, HalfPrice и Worldbox.

