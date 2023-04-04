До переліку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб, – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції розповіли до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної Росією війни вже внесло 24 тисячі осіб. Це найбільша база у світі.

Голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону зазначив, що завдяки функціонуванню цієї бази накладено санкції на найбільшу у світовій історії кількість осіб, передає 24 Канал.

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Також він додав, що окремою частиною цього проєкту є міжнародний реєстр спонсорів війни, до якого вносяться міжнародні компанії, які досі працюють у Росії.

Він автоматично індексується спеціальною базою даних, тому будь-який банк або закордонне відомство побачить що та чи інша компанія підсвічуються позначкою як та, яка веде не соціально відповідальний бізнес, а фінансує війну, додав Новіков.

Олександр Новіков Голова НАЗК 57% споживачів у світі дотримуються стандартів споживання продукції та послуг у соціально відповідальних компаній. Тобто, насправді це величезний репутаційний тиск для того, щоб такі компанії зазнавали втрат через свою участь у російській війні.