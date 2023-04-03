Колишньому менеджеру Укртатнафти оголосили про підозру

Бюро економічної безпеки повідомили про нову підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління Укртатнафти. Його звинувачують в умисному ухиленні від сплати ще 687 мільйонів гривень акцизного податку.

Підозра заступнику голови правління Укртатнафти

Службові особи Укртатнафти у лютому торік здійснювали реалізацію виробленого пального покупцям та, ігноруючи норми законодавства, самостійно визначили суми податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку.

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Також у БЕБ додали, що керівництво компанії не забезпечило подання декларації та сплати акцизного податку, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Достовірно знаючи про наявність достатньої кількості коштів на рахунках ПАТ "Укртатнафта" сплата податку не відбулася. Таким чином станом на 2 квітня 2022 року виникла заборгованість зі сплати акцизного податку у розмірі понад 687 мільйонів гривень,

– йдеться в повідомленні.

Надалі, з метою приховування злочину та уникнення відповідальності, службові особи компанії скерували листи до податкової та інших державних органів, щодо неможливості належного ведення податкового та бухгалтерського обліку внаслідок пошкоджень, отриманих у ході збройної агресії Росії та Білорусі.

Вище згадана заборгованість також підтверджується висновком експерта та результатами проведеної судової економічної експертизи.

Найбільша нафтовидобувна компанія України “Укртатнафта” додатково перерахує до державного бюджету 687 мільйонів гривень, які не сплатили колишні власники, зазначили в Офісі генпрокурора.