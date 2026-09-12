Apple Music в Україні: як заощадити на підписці

Наразі в Україні ціни на підписку від Apple Music залишаються фіксованими. Кожен тариф є індивідуальним та містить різні переваги.

Що відомо про підписки на Apple Music

Зокрема, ціни підписки становить від 2,44 долара до 7,99 долара, про що можна дізнатися на офіційному сайті.

Індивідуальна підписка коштує 4,99 долара. У її межах доступно:

понад 100 мільйонів пісень без реклами;

музика доступна для завантаження та офлайн-прослуховування;

просторове аудіо та звук без втрат якості;

ексклюзивний доступ до артистів і добірки плейлистів;

безкоштовний доступ до застосунку Apple Music Classical.

Також українці можуть оформити сімейну підписку. Її ціна найвища – 7,99 долара. Вона передбачає доступ до всіх переваг індивідуального плану. Також існує можливість ділитися підпискою з п’ятьма людьми через функцію "Сімейний доступ".

Останній тип підписки – "студентська" – за 2,99 долара. Вона також надає доступ до всіх переваг індивідуального тарифу для осіб, які можуть підтвердити факт навчання.

Як заощадити на підписці?

Українці можуть заощадити на підписці Apple Music, якщо оформлять підписку для студентів, адже вона є найдешевшим тарифом.

Також вигідно буде придбати сімейну підписку. Попри те, що тариф є найдорожчим, його можна поділити на кількох людей, що значно скоротить витрати.

Ба більше, українці можуть отримати цілих три місяці безкоштовної підписки, якщо вони є новими передплатниками, які придбали iPhone, iPad, Mac, AirPods або інші відповідні пристрої Apple.

Нагадаємо, що також українці активно користуються додатком Spotify. Цей застосунок також має різні варіанти підписки.