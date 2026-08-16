Скільки коштує підписка на Spotify

Зокрема, перші три місяці українці можуть користуватися додатком безкоштовно, про що йдеться на сайті.

Далі за підписку доведеться заплатити. Оплачувати її можна будь-яким зручним для користувача методом. А скасувати підписку на сервіс Spotify можна будь-якої миті.

Наразі українцям пропонують такі підписки:

  • Student. У цьому випадку доведеться сплачувати 2,49 долара на місяць. Пропозиція надається студентам, які навчаються в акредитованих закладах вищої освіти, які відповідають умовам. Зокрема, підписка вимагає підтвердження статусу студента. Також українець або українка мають бути повнолітніми.
  • Individual. Її ціна – 4,99 долара на місяць. Цей стандартний тип підписки призначений для одного користувача.
  • Duo. Тут вартість становить вже 6,49 долара щомісячно. Оформити таку підписку можуть дві особи, які проживають разом за однією адресою. Крім того, вони мають окремі Premium-акаунти й можуть слухати музику одночасно. Водночас вся музика та плейлісти зберігаються у власному акаунті.
  • Family. Підписка передбачена для цілої родини та дозволяє підключити одразу шість осіб, які проживають разом. Це й найдорожча підписка – вона коштує 7,99 долара на місяць. Вона містить у собі, зокрема, батьківський контроль.

Нагадаємо, що раніше Spotify вже підіймав ціни на свої підписки. Однак, вони не стосувались України.

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Які є ще новини щодо Spotify

Нагадаємо, що Spotify б'є свої рекорди. Так вперше в історії кількість передплатників перевищила позначку у 300 мільйонів осіб. Загальна аудиторія Spotify сягнула 777 мільйонів активних користувачів на місяць.