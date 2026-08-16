Скільки коштує підписка на Spotify

Зокрема, перші три місяці українці можуть користуватися додатком безкоштовно, про що йдеться на сайті.

Далі за підписку доведеться заплатити. Оплачувати її можна будь-яким зручним для користувача методом. А скасувати підписку на сервіс Spotify можна будь-якої миті.

Наразі українцям пропонують такі підписки:

Student. У цьому випадку доведеться сплачувати 2,49 долара на місяць. Пропозиція надається студентам, які навчаються в акредитованих закладах вищої освіти, які відповідають умовам. Зокрема, підписка вимагає підтвердження статусу студента. Також українець або українка мають бути повнолітніми.

У цьому випадку доведеться сплачувати 2,49 долара на місяць. Пропозиція надається студентам, які навчаються в акредитованих закладах вищої освіти, які відповідають умовам. Зокрема, підписка вимагає підтвердження статусу студента. Також українець або українка мають бути повнолітніми. Individual. Її ціна – 4,99 долара на місяць. Цей стандартний тип підписки призначений для одного користувача.

Її ціна – 4,99 долара на місяць. Цей стандартний тип підписки призначений для одного користувача. Duo. Тут вартість становить вже 6,49 долара щомісячно. Оформити таку підписку можуть дві особи, які проживають разом за однією адресою. Крім того, вони мають окремі Premium-акаунти й можуть слухати музику одночасно. Водночас вся музика та плейлісти зберігаються у власному акаунті.

Тут вартість становить вже 6,49 долара щомісячно. Оформити таку підписку можуть дві особи, які проживають разом за однією адресою. Крім того, вони мають окремі Premium-акаунти й можуть слухати музику одночасно. Водночас вся музика та плейлісти зберігаються у власному акаунті. Family. Підписка передбачена для цілої родини та дозволяє підключити одразу шість осіб, які проживають разом. Це й найдорожча підписка – вона коштує 7,99 долара на місяць. Вона містить у собі, зокрема, батьківський контроль.

Нагадаємо, що раніше Spotify вже підіймав ціни на свої підписки. Однак, вони не стосувались України.

Які є ще новини щодо Spotify

Нагадаємо, що Spotify б'є свої рекорди. Так вперше в історії кількість передплатників перевищила позначку у 300 мільйонів осіб. Загальна аудиторія Spotify сягнула 777 мільйонів активних користувачів на місяць.