Скільки коштує підписка на Spotify
Зокрема, перші три місяці українці можуть користуватися додатком безкоштовно, про що йдеться на сайті.
Далі за підписку доведеться заплатити. Оплачувати її можна будь-яким зручним для користувача методом. А скасувати підписку на сервіс Spotify можна будь-якої миті.
Наразі українцям пропонують такі підписки:
- Student. У цьому випадку доведеться сплачувати 2,49 долара на місяць. Пропозиція надається студентам, які навчаються в акредитованих закладах вищої освіти, які відповідають умовам. Зокрема, підписка вимагає підтвердження статусу студента. Також українець або українка мають бути повнолітніми.
- Individual. Її ціна – 4,99 долара на місяць. Цей стандартний тип підписки призначений для одного користувача.
- Duo. Тут вартість становить вже 6,49 долара щомісячно. Оформити таку підписку можуть дві особи, які проживають разом за однією адресою. Крім того, вони мають окремі Premium-акаунти й можуть слухати музику одночасно. Водночас вся музика та плейлісти зберігаються у власному акаунті.
- Family. Підписка передбачена для цілої родини та дозволяє підключити одразу шість осіб, які проживають разом. Це й найдорожча підписка – вона коштує 7,99 долара на місяць. Вона містить у собі, зокрема, батьківський контроль.
Нагадаємо, що раніше Spotify вже підіймав ціни на свої підписки. Однак, вони не стосувались України.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Які є ще новини щодо Spotify
Нагадаємо, що Spotify б'є свої рекорди. Так вперше в історії кількість передплатників перевищила позначку у 300 мільйонів осіб. Загальна аудиторія Spotify сягнула 777 мільйонів активних користувачів на місяць.