Найбільший у світі стримінговий музичний сервіс Spotify почне окремо позначати виконавців, чиї особистості були створені за допомогою штучного інтелекту. Для цього компанія запроваджує нову категорію "AI personas" – "ШІ-персони". Відповідне маркування з'являтиметься безпосередньо на сторінці виконавця, а також у списках композицій. Про це пише The Guardian.

Що зміниться для ШІ-артистів на Spotify?

Нові правила мають запрацювати вже наступного місяця. Одним із головних наслідків стане те, що ШІ-персони за замовчуванням не потраплятимуть до персоналізованих рекомендацій Spotify.

Компанія пояснює це необхідністю відокремити реальних музикантів від штучно створених конкурентів. На думку Spotify, стримінгові алгоритми не повинні автоматично просувати віртуальних виконавців нарівні з людьми, особливо якщо слухач не знає, хто насправді стоїть за музичним проєктом.

У компанії наголосили, що довіра між артистом і його аудиторією є фундаментальною для музичної індустрії. Spotify сформулювала це так:

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Справжній зв'язок між артистом і фанатом може будуватися лише на основі довіри та автентичності. У музиці це означає, що слухачі повинні бути впевнені, що артист за музикою є саме тим, за кого себе видає. В епоху генеративного ШІ це важливіше, ніж будь-коли.

Spotify вже видалив десятки мільйонів спам-треків

Проблема для Spotify полягає не лише в окремих віртуальних виконавцях. Генеративний штучний інтелект значно спростив масове виробництво музики, через що платформа зіткнулася з великим потоком низькоякісного та потенційно шахрайського контенту.

Минулого року Spotify повідомив, що протягом 12 місяців видалив зі свого сервісу 75 мільйонів спам-треків. Для порівняння, загальний легальний каталог платформи налічує близько 100 мільйонів композицій.

Таким чином, проблема штучно створеної музики вже набула масштабів, які змушують стримінговий сервіс змінювати не лише політику модерації, а й принципи роботи рекомендаційних алгоритмів.

Spotify при цьому не планує покладатися виключно на заяви самих музикантів. Автори зможуть добровільно повідомити платформу, що їхня артистична особистість створена за допомогою ШІ. Після цього профіль отримає відповідне маркування.

Однак навіть якщо виконавець не повідомить про використання штучного інтелекту, це не гарантуватиме відсутності перевірки. Spotify заявила, що використовуватиме поєднання людської модерації та спеціальних ШІ-інструментів для виявлення штучно створених артистів.

За словами компанії, формально нова система стосується саме штучних "ідентичностей", але на практиці такі профілі майже завжди пов'язані з музикою, створеною генеративним ШІ.

У Spotify також зазначили, що слухачі вже чітко висловлюють своє невдоволення ситуаціями, коли профіль виглядає як сторінка справжнього музиканта, але згодом з'ясовується, що сам артист є штучним.

Velvet Sundown і Sienna Rose стали показовими прикладами

Одним із найвідоміших прикладів стала група Velvet Sundown – американський рок-проєкт у стилі 1970-х років. У 2025 році навколо походження гурту виникла дискусія після того, як слухачі та музична індустрія почали сумніватися, чи існують його учасники насправді.

Згодом соціальні мережі гурту підтвердили, що Velvet Sundown є проєктом, створеним за допомогою ШІ. Самі автори описували його як щось, що перебуває "десь між" людиною та машиною.

Попри це, на сторінці Velvet Sundown у Spotify досі немає чіткого маркування про використання ШІ. Профіль лише називає гурт "синтетичним музичним проєктом". При цьому він має близько 117 тисяч слухачів на місяць.

Інший показовий випадок – співачка Sienna Rose. У січні 2026 року навколо неї також виникли питання після потрапляння до вірусного топ-50 Spotify.

Проблема полягала в тому, що не було очевидних доказів існування реальної виконавиці. Sienna Rose не виступала наживо, не публікувала музичних відео, але за приблизно 10 тижнів випустила незвично велику кількість матеріалу.

Попри це, її популярність виявилася значною – профіль Sienna Rose має понад 500 тисяч слухачів на місяць. Spotify наразі також не уточнює на її сторінці, чи є виконавиця реальною людиною, чи використовує штучну особистість.

Нова система маркування має зробити такі випадки помітнішими для аудиторії. Spotify фактично намагається встановити чіткішу межу між музикою, створеною реальними артистами, та контентом, за яким стоять штучно створені виконавці.

Водночас нова політика не означає повної заборони ШІ-музики на платформі. Spotify дозволятиме таким проєктам залишатися в каталозі, але хоче, щоб слухачі розуміли природу артиста та могли усвідомлено вирішувати, яку музику слухати.