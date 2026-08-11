Крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify начнет отдельно обозначать исполнителей, чьи образы были созданы с помощью искусственного интеллекта. Для этого компания вводит новую категорию "AI personas" – "ИИ-персоны". Соответствующая пометка будет отображаться непосредственно на странице исполнителя, а также в списках композиций. Об этом пишет The Guardian.

Что изменится для ИИ-артистов на Spotify?

Новые правила должны вступить в силу уже в следующем месяце. Одним из главных последствий станет то, что ИИ-персоны по умолчанию не будут попадать в персонализированные рекомендации Spotify.

Компания объясняет это необходимостью отделить реальных музыкантов от искусственно созданных конкурентов. По мнению Spotify, стриминговые алгоритмы не должны автоматически продвигать виртуальных исполнителей наравне с людьми, особенно если слушатель не знает, кто на самом деле стоит за музыкальным проектом.

В компании подчеркнули, что доверие между артистом и его аудиторией является фундаментальным для музыкальной индустрии. Spotify сформулировала это так:

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Настоящая связь между артистом и фанатом может строиться только на основе доверия и аутентичности. В музыке это означает, что слушатели должны быть уверены, что артист, стоящий за музыкой, является именно тем, за кого себя выдает. В эпоху генеративного ИИ это важнее, чем когда-либо.

Spotify уже удалил десятки миллионов спам-треков

Проблема для Spotify заключается не только в отдельных виртуальных исполнителях. Генеративный искусственный интеллект значительно упростил массовое производство музыки, поэтому платформа столкнулась с большим потоком низкокачественного и потенциально мошеннического контента.

В прошлом году Spotify сообщил, что в течение 12 месяцев удалил со своего сервиса 75 миллионов спам-треков. Для сравнения: общий легальный каталог платформы насчитывает около 100 миллионов композиций.

Таким образом, проблема искусственно созданной музыки уже приобрела такие масштабы, что вынуждает стриминговый сервис менять не только политику модерации, но и принципы работы рекомендательных алгоритмов.

Spotify при этом не планирует полагаться исключительно на заявления самих музыкантов. Авторы смогут добровольно сообщить платформе, что их артистическая личность создана с помощью ИИ. После этого профиль получит соответствующую маркировку.

Однако даже если исполнитель не сообщит об использовании искусственного интеллекта, это не гарантирует отсутствия проверки. Spotify заявила, что будет использовать сочетание человеческой модерации и специальных ИИ-инструментов для выявления искусственно созданных артистов.

По словам компании, формально новая система касается именно искусственных "идентичностей", но на практике такие профили почти всегда связаны с музыкой, созданной генеративным ИИ.

В Spotify также отметили, что слушатели уже четко выражают свое недовольство ситуациями, когда профиль выглядит как страница настоящего музыканта, но впоследствии выясняется, что сам артист является искусственным.

Velvet Sundown и Sienna Rose стали наглядными примерами

Одним из самых известных примеров стала группа Velvet Sundown – американский рок-проект в стиле 1970-х годов. В 2025 году вокруг происхождения группы разгорелась дискуссия после того, как слушатели и музыкальная индустрия начали сомневаться, существуют ли ее участники на самом деле.

Впоследствии в социальных сетях группы подтвердили, что Velvet Sundown – это проект, созданный с помощью ИИ. Сами авторы описывали его как что-то, находящееся "где-то между" человеком и машиной.

Несмотря на это, на странице Velvet Sundown в Spotify до сих пор нет четкой пометки об использовании ИИ. В профиле группа лишь называется "синтетическим музыкальным проектом". При этом у нее около 117 тысяч слушателей в месяц.

Еще один показательный случай – певица Sienna Rose. В январе 2026 года вокруг нее также возникли вопросы после попадания в вирусный топ-50 Spotify.

Проблема заключалась в том, что не было очевидных доказательств существования реальной исполнительницы. Sienna Rose не выступала вживую, не публиковала музыкальных видео, но за примерно 10 недель выпустила необычно большой объем материала.

Несмотря на это, ее популярность оказалась значительной – у профиля Sienna Rose более 500 тысяч слушателей в месяц. Spotify пока также не уточняет на ее странице, является ли исполнительница реальным человеком или использует вымышленную личность.

Новая система маркировки должна сделать такие случаи более заметными для аудитории. Spotify фактически пытается установить более четкую грань между музыкой, созданной реальными артистами, и контентом, за которым стоят искусственно созданные исполнители.

В то же время новая политика не означает полного запрета ИИ-музыки на платформе. Spotify будет разрешать таким проектам оставаться в каталоге, но хочет, чтобы слушатели понимали природу артиста и могли осознанно решать, какую музыку слушать.