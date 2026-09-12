Що відомо про підписки на Apple Music
Зокрема, ціни підписки становить від 2,44 долара до 7,99 долара, про що можна дізнатися на офіційному сайті.
Індивідуальна підписка коштує 4,99 долара. У її межах доступно:
- понад 100 мільйонів пісень без реклами;
- музика доступна для завантаження та офлайн-прослуховування;
- просторове аудіо та звук без втрат якості;
- ексклюзивний доступ до артистів і добірки плейлистів;
- безкоштовний доступ до застосунку Apple Music Classical.
Також українці можуть оформити сімейну підписку. Її ціна найвища – 7,99 долара. Вона передбачає доступ до всіх переваг індивідуального плану. Також існує можливість ділитися підпискою з п’ятьма людьми через функцію "Сімейний доступ".
Останній тип підписки – "студентська" – за 2,99 долара. Вона також надає доступ до всіх переваг індивідуального тарифу для осіб, які можуть підтвердити факт навчання.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Як заощадити на підписці?
Українці можуть заощадити на підписці Apple Music, якщо оформлять підписку для студентів, адже вона є найдешевшим тарифом.
Також вигідно буде придбати сімейну підписку. Попри те, що тариф є найдорожчим, його можна поділити на кількох людей, що значно скоротить витрати.
Ба більше, українці можуть отримати цілих три місяці безкоштовної підписки, якщо вони є новими передплатниками, які придбали iPhone, iPad, Mac, AirPods або інші відповідні пристрої Apple.
Нагадаємо, що також українці активно користуються додатком Spotify. Цей застосунок також має різні варіанти підписки.