Додаткові пільги: яким підприємцям знизили плату за оренду

Вести бізнес в умовах війни – вкрай складний виклик, з яким українські підприємці справляються на "відмінно". Деякі міста вирішили піти назустріч тим, хто тримає на плаву українську економіку.

Підприємцям Харкова, який сильно постраждав від російських обстрілів та бомбардувань, місто намагається спростити роботу та допомогти скоротити витрати. Для місцевих бізнесменів запровадили ряд пільг.

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Які пільги запровадили для підприємців у Харкові

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, місцева влада активно працює над кроками, які дозволять підтримати місцевий бізнес. Перша сходинка – зниження ціни орендної плати.

Наприклад, ФОПи можуть не платити за оренду землі за весь 2022 рік. Що стосується середнього та великого бізнесу, то тут скасування плати за оренду діє з 1 березня по 31 грудня 2022 року. Плата за землю та земельний податок для мешканців міста також будуть меншими.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зіви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Вважаю ці пільги необхідними, виправданими та абсолютно справедливими для Харкова в умовах повномасштабної війни,

– заявив Терехов.

Також він дав пояснення щодо розміру оренди у будівлях, які зазнали пошкоджень. Якщо руйнування незначні, то ціна оренди знизиться на 30%. Середній ступінь пошкодження будівлі дає знижку у 70%, а повне руйнування передбачає сплату лише 1%.