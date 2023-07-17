Предпринимателям Харькова, сильно пострадавшим от российских обстрелов и бомбардировок, город пытается упростить работу и помочь сократить расходы. Для местных бизнесменов был введен ряд льгот.

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Какие льготы ввели для предпринимателей в Харькове

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, местные власти активно работают над шагами, которые позволят поддержать местный бизнес. Первое место – снижение цены арендной платы.

К примеру, ФЛПы могут не платить за аренду земли за весь 2022 год. Что касается среднего и крупного бизнеса, то отмена платы за аренду действует с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Плата за землю и земельный налог для жителей города также будут меньше.

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Считаю эти льготы необходимыми, оправданными и абсолютно справедливыми для Харькова в условиях полномасштабной войны

– заявил Терехов.

Также он дал объяснение о размере аренды в зданиях, которые получили повреждения. Если разрушения незначительны, цена аренды снизится на 30%. Средняя степень повреждения здания дает скидку в 70%, а полное разрушение предполагает оплату только 1%.