Война продолжается и энергетическая инфраструктура Украины остается одной из главных целей российских оккупантов. Враг продолжит массированные ракетные удары по энергообъектам, поэтому бизнесу и населению нужно подготовиться к сложной зиме.

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Нужны ли бизнесу генераторы

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, Украина уже сейчас готовится к сложному отопительному сезону. Проблемы со светом в результате ракетных ударов россиян тоже могут возникать.

Мы исходим из того, что в тактике террористов ничего не изменится, и с началом сезона они снова начнут массированные атаки на энергосистему. Безусловно, если есть генераторы – это хорошо, и они должны быть,

– сказал министр.

Галущенко добавил, что в Минэнергетики надеются, что генераторы останутся только резервной возможностью обеспечения электроснабжения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Министр также призвал не слушать "экспертов", которые могут нагнетать панику.

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В частности, некоторые делали "предсказание" на отключение света в апреле – июле, но ничего подобного не случилось. Энергетики прилагают большие усилия, чтобы поставка энергии для потребителей происходила бесперебойно.

"Но безусловно, если есть дополнительное оборудование, в том числе генераторы, то их надо иметь, никуда не нужно отдавать. Лучше пусть будут как резерв", - подчеркнул Галущенко.