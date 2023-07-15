Війна триває, і енергетична інфраструктура України залишається однією з головних цілей російських окупантів. Ворог продовжить масовані ракетні удари по енергооб'єктах, тому бізнесу та населенню потрібно підготуватися до складної зими.

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Чи потрібні будуть бізнесу генератори

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна вже зараз готується до складного опалювального сезону. Проблеми зі світлом внаслідок ракетних ударів росіян також можуть виникати.

Ми виходимо з того, що в тактиці терористів нічого не зміниться, і з початком сезону вони знову почнуть масовані атаки на енергосистему. Безумовно, якщо є генератори – це добре, і вони мають бути,

– сказав міністр.

Галущенко додав, що в Міненергетики сподіваються, що генератори залишаться лише резервною можливістю забезпечення електропостачання у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Міністр також закликав не слухати "експертів", які можуть нагнітати паніку.

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Зокрема, дехто робив "передбачення" на відключення світла у квітні – липні, але нічого подібного не трапилося. Енергетики докладають великих зусиль, аби постачання енергії для споживачів відбувалося безперебійно.

"Але безумовно, якщо є додаткове устаткування, зокрема генератори, то їх треба мати, нікуди не треба віддавати. Краще хай будуть як резерв", - наголосив Галущенко.