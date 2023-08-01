Пільги для Єдиного податку у 2% тепер немає: скільки платитимуть підприємці

Сьогодні, 1 серпня, вступає у дію закон №8401. Він повертає довоєнні податки, штрафи за невикористання РРО та податкові перевірки, а користуватися пільгами ФОПи більше не зможуть.

Відтепер підприємці не зможуть платити пільговий 2% Єдиний податок. Згідно з угодою, яку Україна уклала з МВФ, а нашій державі повернулася довоєнна система оподаткування, інформує 24 Канал.

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Який податок тепер платитимуть ФОПи

Якщо до війни підприємець був на 5% системі оподаткування, то його на неї повернуть автоматично. Що стосується тих, хто реєстрував ФОП під час війни та обрав пільгову систему, то вони могли прийти в податкову та написати заяву переходу на ту систему оподаткування, яку могли обрати самі. Якщо вони цього не зробили, то так автоматично перейдуть на 5% систему.

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Також ФОПи 1 та 2 груп мусять платити Єдиний податок. Раніше їм пішли назустріч та зробили цей платіж добровільним.

Податкові перевірки також повертаються. Якими вони бувають та що варто знати, аби не нарватися на штраф – читайте у нашому матеріалі

Також підприємцям нагадали, що будуть перевіряти використання РРО. За невидачу чека тепер передбачений штраф. Втім, по суті це положення вступить у дію 1 жовтня 2023 року. Усі порушення, які були з 1 січня 2022 року до вказаної дати, каратися не будуть.