Відтепер підприємці не зможуть платити пільговий 2% Єдиний податок. Згідно з угодою, яку Україна уклала з МВФ, а нашій державі повернулася довоєнна система оподаткування, інформує 24 Канал.
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Який податок тепер платитимуть ФОПи
Якщо до війни підприємець був на 5% системі оподаткування, то його на неї повернуть автоматично. Що стосується тих, хто реєстрував ФОП під час війни та обрав пільгову систему, то вони могли прийти в податкову та написати заяву переходу на ту систему оподаткування, яку могли обрати самі. Якщо вони цього не зробили, то так автоматично перейдуть на 5% систему.
Також ФОПи 1 та 2 груп мусять платити Єдиний податок. Раніше їм пішли назустріч та зробили цей платіж добровільним.
Також підприємцям нагадали, що будуть перевіряти використання РРО. За невидачу чека тепер передбачений штраф. Втім, по суті це положення вступить у дію 1 жовтня 2023 року. Усі порушення, які були з 1 січня 2022 року до вказаної дати, каратися не будуть.
Доходи під час 2%-го Єдиному податкуЦі доходи не будуть включатися до річного ліміту. Його просто пропорційно зменшать, аби спростити життя підприємцям.
Тобто, ті ФОПи, які повернуться до 5% системи, матимуть ліміт у 3 257 875 гривень.