Відтепер підприємці не зможуть платити пільговий 2% Єдиний податок. Згідно з угодою, яку Україна уклала з МВФ, а нашій державі повернулася довоєнна система оподаткування, інформує 24 Канал.

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Який податок тепер платитимуть ФОПи

Якщо до війни підприємець був на 5% системі оподаткування, то його на неї повернуть автоматично. Що стосується тих, хто реєстрував ФОП під час війни та обрав пільгову систему, то вони могли прийти в податкову та написати заяву переходу на ту систему оподаткування, яку могли обрати самі. Якщо вони цього не зробили, то так автоматично перейдуть на 5% систему.

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Також ФОПи 1 та 2 груп мусять платити Єдиний податок. Раніше їм пішли назустріч та зробили цей платіж добровільним.

Важливо! Податкові перевірки також повертаються. Якими вони бувають та що варто знати, аби не нарватися на штраф – читайте у нашому матеріалі.

Також підприємцям нагадали, що будуть перевіряти використання РРО. За невидачу чека тепер передбачений штраф. Втім, по суті це положення вступить у дію 1 жовтня 2023 року. Усі порушення, які були з 1 січня 2022 року до вказаної дати, каратися не будуть.